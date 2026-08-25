مرتس: عاملان حملات ترکیبی علیه آلمان تاوان خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت که عاملان حملات ترکیبی علیه آلمان مانند پهپاد انفجاری که در فرودگاه پیدا شد تاوان آن را خواهند پرداخت.

مرتس با اشاره به حادثه‌ای که این ماه در فرودگاه لایپزیگ، یک قطب حیاتی برای حمل و نقل نظامی رخ داد، گفت: آلمان به طور فزاینده‌ای خود را در تیررس مهاجمان ترکیبی یافته است.

پلیس از یک ربات برای خنثی کردن یک پهپاد حامل مواد منفجره که در نزدیکی یک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شده بود، استفاده کرد و معتقد است که پهپاد دوم ممکن است با یک هواپیمای DHL در همان نزدیکی برخورد کرده باشد.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای روز سه‌شنبه که رسماً تأیید نشده‌اند، یک پهپاد سوم نیز کشف شده است که آن هم حامل مواد منفجره بوده است.

آلمان، عضو ناتو - حامی اصلی اوکراین - مدت‌هاست که مسکو را به هدف قرار دادن با یک کمپین حملات ترکیبی، جاسوسی و خرابکاری متهم می‌کند. با این حال، آلمان روسیه را به پشت پرده حادثه لایپزیگ متهم نکرده است و الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فرانسه فقط از سوءظن به دخالت یک قدرت خارجی صحبت کرده است.

مرتس گفت: دولت با عزم راسخ به حمایت خود از اوکراین ادامه می‌دهد. امروز ما قوی‌ترین حامی آن هستیم - نه برای طولانی کردن جنگ، بلکه برای وادار کردن به مذاکرات صلح.

به گزارش رسانه‌های عمومی NDR، WDR و روزنامه زوددویچه سایتونگ، بازرسان آلمانی در ۱۴ آگوست یک پهپاد سوم را در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ پیدا کردند و بعداً آثاری از مواد نظامی انفجاری هگزوژن را در همان نزدیکی کشف کردند.