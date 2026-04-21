جانشین تیم کوک در اپل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب اپل یک بار دیگر برای انتخاب رهبر خود به داخل شرکت رجوع کرد. این درحالی است که شرکت پس از تیم کوک به سمت جهانی حرکت می‌کند که هوش مصنوعی آن را متحول کرده است.

کوک که یک نابغه در حوزه زنجیره ذخایر به حساب می آید، ارزش بازار اپل را در ۱۵ سالی که مدیریت شرکت را برعهده داشت به ۳.۶ هزار میلیارد دلار رساند. البته پس از آنکه ترنس در یکم سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی رهبری شرکت را بر عهده گیرد، کوک به عنوان مدیر اجرایی در آن باقی می ماند.

ترنس در سال ۲۰۰۱ میلادی به اپل پیوست و نقشی مهم در احیای محصولاتی مانند رایانه مک داشت که در بازار رایانه ها سهمی را به خود اختصاص داد. هرچند او چندان شناخته شده نیست اما به طور عمیقی در شکل دهی بزرگترین محصولات اپل یعنی آی پد و ایرپادها نقش داشته است.

این تغییر در زمان حیاتی برای اپل انجام می شود. اپل که سال ها به عنوان ارزشمندترین شرکت شناخته می شد، اکنون جایگاه خود را به انویدیا باخته زیرا سرمایه گذاران از فقدان نوآوری در فناوری هایی که شیوه کار، خلق و دسترسی به اطلاعات افراد را متحول می کند، ناراضی هستند.

ترنس نیز مانند کوک در سن ۵۰ سالگی وظایف مدیریت اجرایی اپل را برعهده می گیرد. اپل که به ندرت به مدیران ارشد خود اجازه صحبت عمومی می دهد، سعی کرده پروفایل ترنس را در سال های اخیر ارتقا دهد و به او اجازه داده درباره محصولات اپل با رسانه ها گفتگو کند. همچنین وی در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی آیفون ایر را نمایش داد.

ترنس اکنون باید در مقابل رقبایی مانند متا پلتفرمز مقابله کند که عینک واقعیت افزوده‌اش با تنها کسری از قابلیت‌ها و قیمت هدست «ویژن پرو» اپل با قیمت بیش از ۳۴۹۹ دلار، به یک موفقیت غیرمنتظره تبدیل شده است. انویدیا نیز از کامپیوتر شخصی خود رونمایی کرده و در حال کار بر روی تراشه‌هایی است که می‌توانند لپ‌تاپ‌ها را تغذیه کنند.