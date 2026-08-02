قاسم نهاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تابلوهای نمایش شاخص آلودگی هوا در شهر شیراز و خاموش بودن برخی از این تابلوها، گفت: این تابلوها نیازمند بهروزرسانی تجهیزات و رفع برخی مشکلات فنی بودند که در حال پیگیری و انجام است.
وی افزود: تلاش میکنیم در آینده نزدیک شهروندان شیرازی بتوانند علاوه بر سامانههای الکترونیکی، از طریق تابلوهای سطح شهر نیز از وضعیت کیفیت هوای شیراز مطلع شوند.
نهاوندی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه نگهداری تجهیزات پایش کیفیت هوا گفت: ایستگاههای سنجش آلودگی هوای استان از بهترین برندهای دنیا هستند، اما به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، تأمین برخی قطعات با دشواریهایی همراه شده و همین موضوع روند تعمیر و بهروزرسانی تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کرده و سامانه پایش کیفیت هوا را با ظرفیت کامل در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ایستگاههای مختلفی در سطح شهر شیراز برای سنجش کیفیت هوا فعال هستند، گفت: علاوه بر ایستگاه میدان امام حسین (ع)، ایستگاههای دیگری نیز توسط شهرداری خریداری شده یا در محل ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس مستقر هستند که دادههای آنها جمعآوری و پردازش میشود.
نهاوندی خاطرنشان کرد: برنامه این است که اطلاعات این ایستگاهها پس از پردازش و استخراج میانگین شاخص کیفیت هوا، در سامانه پایش کیفیت هوا قرار گیرد و در نهایت این دادهها روی تابلوهای نمایشگر سطح شهر نیز به نمایش گذاشته شود تا شهروندان بتوانند بهصورت مستقیم از وضعیت هوای شیراز اطلاع پیدا کنند.
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