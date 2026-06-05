پیام استاندار فارس به مناسبت هفته محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت هفته محیط زیست گفت: محیط زیست نه تنها مجموعهای از عناصر طبیعی، بلکه بنیان سلامت، امنیت، رفاه و پایداری جوامع انسانی است و ضرورت مشارکت و همدلی دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، نخبگان علمی، سازمانهای مردم نهاد و همه شهروندان در حفاظت از این سرمایه گرانبها بسیار مهم است.
متن پیام استاندار فارس به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته محیط زیست فرصت ارزشمندی است تا ضمن گرامیداشت این مناسبت، بر ضرورت صیانت از نعمتهای الهی طبیعت و نقش تعیینکننده محیط زیست در توسعه پایدار تأکید شود. امروز محیط زیست تنها مجموعهای از عناصر طبیعی نیست، بلکه بنیان سلامت، امنیت، رفاه و پایداری جوامع انسانی به شمار میرود. آلودگی هوا، فرسایش خاک، بحران آب، کاهش تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی از مهمترین چالشهایی هستند که در صورت بیتوجهی، آینده نسلهای حاضر و آینده را با مخاطرات جدی مواجه خواهند کرد.
استان فارس با برخورداری از تنوع زیستی کمنظیر، مناطق حفاظتشده، زیستگاههای ارزشمند حیات وحش و منابع طبیعی غنی، مسئولیتی بزرگ در حفاظت از این سرمایههای ملی بر عهده دارد. تحقق این مهم، نیازمند مشارکت و همدلی دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، نخبگان علمی، سازمانهای مردمنهاد و همه شهروندان است. حفاظت از محیط زیست، تضمینکننده سلامت و پایداری توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان خواهد بود.
در این میان، تلاشهای ارزشمند محیطبانان فداکار و ایثارگر شایسته بالاترین سطح قدردانی است. این حافظان طبیعت با تعهد، تخصص و ازخودگذشتگی، دشواریهای فراوان، دوری از خانواده و مخاطرات متعدد را به جان میخرند تا از زیستبومهای ارزشمند استان حفاظت کنند. خدمات آنان سرمایهای گرانبها برای صیانت از طبیعت و میراث نسلهای آینده است.
اینجانب، ضمن تبریک این هفته به سرکار خانم تاجگردون مدیرکل محترم، کارکنان پرتلاش اداره کل حفاظت از محیط زیست فارس و محیطبانان غیور استان، از تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، سازمانهای مردمنهاد، مراکز علمی و پژوهشی و مردم مسئولیتپذیر استان دعوت میکنم با توجهی عمیقتر به مسائل محیط زیستی، در حفاظت از این میراث ارزشمند سهیم باشند. اصلاح الگوی مصرف، رعایت الزامات زیستمحیطی، مشارکت در برنامههای آموزشی و حمایت از اقدامات حفاظتی، از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی ما در این مسیر است.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با همدلی و مشارکت همگانی، گامهای مؤثری در ارتقای شاخصهای محیط زیستی، حفظ سلامت جامعه و تحقق شعار «حفظ محیط زیست، امنیت ملی» برداشته شود و آیندهای سبز، سالم و پایدار برای استان فارس رقم بخورد.
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