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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند

شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان ۲۰ بازیکن را به دور جدید اردوی تیم ملی فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال و کادر فنی او برای برگزاری نخستین اردو در سال جاری ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند:

حسین طیبی، سالار آقاپور، مهدی اسدشیر، مسعود یوسف، مهدی کریمی، حسین سبزی، مهدی مهدی‌خانی، باقری محمدی، مهدی رستمی‌ها، محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی، نوید آذری، علی اکرمی، بهروز عظیمی، امیرحمزه صدیق‌زاده، یاسر کرمی، سعید ممبنی، امیرحسین داودی، سجاد یوسف‌خواه، عباس علیپور

این اردو از روز ۱۰ لغایت ۱۷ تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6862381

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