به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری ظهر چهارشنبه در بازدید از سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری همدان با اشاره به ضرورت مدیریت پارکهای حاشیهای به عنوان یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهری اظهار کرد: در حال حاضر همدان به ۱۲ هزار فضای پارک حاشیهای نیاز دارد در حالی که تنها یکسوم این میزان تامین شده است.
وی با تاکید بر لزوم توزیع عادلانه فضای پارک، افزود: توزیع صحیح و نظارت بر پارکهای حاشیهای علاوه بر افزایش دسترسی شهروندان منجر به کاهش میانگین زمان توقف خودروها میشود و هم اکنون میانگین زمان توقف خودروها در محدوده طرح ۱۵۰ دقیقه است که با تداوم و توسعه آن در ۱۷ معبر جدید شاهد بهبود این وضعیت خواهیم بود.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حملونقل شورای اسلامی شهر همدان در خصوص چالشهای پیشرو در این حوزه تصریح کرد: در سالهای گذشته عدم تعامل کافی پلیس راهور و غیرقابلپیشبینی بودن پارامترهای ترافیکی اجرای این طرحها را با دشواری مواجه کرده بود که در این دوره مدیریت شهری با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین از تجهیز تمامی تقاطعهای چراغدار شهر به سیستم برق اضطراری (UPS) خبر داد و گفت: با اجرای این طرح در زمان قطعی برق، خاموشی چراغهای راهنمایی و گرههای ترافیکی ناشی از آن برطرف خواهد شد.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره ساماندهی تقاطع پیشاهنگی، بیان کرد: طرح مصوب در تقاطق پیشاهنگی ایجاد تقاطع غیرهمسطح کامل نیست بلکه بر اساس مطالعات دقیق اجرای یک دوربرگردان غیرهمسطح در بلوار ولایت به همراه اصلاح هندسی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس بر لزوم خطکشی معابر مقابل مدارس و نصب تابلوهای هشداردهنده تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به وقوع حوادث جرحی و فوتی در رینگ دوم به دلیل سرعت بالای خودروها فعالسازی سامانههای ثبت تخلفات در این محور به عنوان یک اقدام حداقلی برای بازدارندگی و ایمنسازی عبور و مرور ضروری است.
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