به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار کرد: استان بوشهر در نهضت مدرسه‌سازی از جایگاه ممتاز کشوری برخوردار است و این روند ادامه خواهد داشت.

ارسلان زارع افزود: علاوه بر احداث کلاس‌های درس، ایجاد فضاهای ورزشی برای دانش‌آموزان نیز در دستور کار است. زارع تصریح کرد که سالن ورزشی نخل تقی علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، قابلیت استفاده برای آزمون‌ها و دیگر کاربری‌های آموزشی را دارد.

استاندار بوشهر همچنین اعلام کرد امروز پروژه‌های عمرانی و اقتصادی دیگری در شهرستان عسلویه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

ابراهیم احمدی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر، گفت: این سالن با زیربنای ۱۴۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان ساخته شده و تقدیم دانش‌آموزان عزیز نخل تقی گردیده است. وی افزود: این پروژه به نام شهید امنیت شهرستان عسلویه، شهید «احمد عبدالله زاده»، نامگذاری شده است.