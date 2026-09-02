همایش «یاوران وقف» در شمال شرق تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای قدردانی از تلاش‌های بی‌دریغ فعالان حوزه وقف و خدمتگزاران اماکن مذهبی، همایش «یاوران وقف» با حضور جمعی از خیرین، واقفین و خادمین بقاع متبرکه تحت مدیریت اداره شمال شرق تهران برگزار شد.

این همایش که با هدف تجلیل از نقش بی‌بدیل خیرین و واقفانی که با نگاهی آینده‌نگارانه و خیرخواهانه، زیرساخت‌های مذهبی و اجتماعی را تقویت کرده‌اند، برگزار گردید. در این مراسم، علاوه بر قدردانی از خانواده محترم شهدا و واقفین، از خادمین و فعالانی که با تکیه بر میراث وقف، در بقاع متبرکه شمال شرق تهران به خدمت‌رسانی و حفظ این اماکن می‌پردازند، تجلیل شد.

در این مراسم، حجت الاسلام حسینی اراکی گفت: وقف، نه تنها یک عمل عبادی، بلکه موتور محرک توسعه اجتماعی و فرهنگی است.

همچنین، نقش حیاتی «یاوران وقف» در حفظ و رونق بقاع متبرکه و ایجاد پیوند میان خیرین و نیازهای جامعه، از محورهای اصلی بحث‌های این همایش بود. در ضمن از وقف های جدید که نیت شان کمک به انرژی هسته‌ای ، ساخت موشک و تسلیحات برای جبهه مقاومت و بهداشت است جزو نیات واقفین خیر اندیش در سال جاری می باشد.

این نشست با هدف ایجاد انگیزه در میان نسل‌های جدید برای ورود به حوزه وقف و همچنین تقویت شبکه ارتباطی میان خیرین و خادمین برگزار شد تا مسیر خدمت به اماکن متبرکه، هموارتر و مستمرتر شود.