به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح پویش همه حاضر با هدف حمایت از تحصیل دانشآموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز برگزار شد.
سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، در این مراسم با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازی و کاهش فقر، اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین چرخشهای سازمان بهزیستی حرکت از یارانهپردازی به سمت توانمندسازی و فرصتآفرینی و همچنین گذار از تکیه صرف بر منابع دولتی به توسعه مشارکتهای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه ۲۴۲ هزار دانشآموز از خدمات سازمان بهزیستی استفاده میکنند، افزود: سال گذشته ۳ هزار و ۱۵۵ کودک کار که از تحصیل بازمانده بودند به مدرسه بازگشتند و در حال حاضر ۲ هزار و ۸۰۸ بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند که برنامه ما این است تا پایان سال همه آنها را به مدرسه بازگردانیم.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: هیچکس نباید از سپهر آموزش بازبماند و برای دانشآموزانی که به مدرسه بازمیگردند، حمایتهای تحصیلی از جمله کمکهزینه ماهانه در نظر گرفته شده است.
۱۶۹ دانشآموز بهزیستی در مدارس سمپاد و نمونه دولتی پذیرفته شدند
حسینی با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ دانشآموز تحت پوشش سازمان در زمره نخبگان دانشآموزی قرار دارند و در کنکور سال گذشته نیز ۷۰ نفر از دانشآموزان تحت پوشش موفق به کسب رتبههای یک و دو رقمی شدند.امسال بالاترین میزان قبولی دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی در مدارس سمپاد و نمونه دولتی رقم خورد و ۱۶۹ نفر از این دانشآموزان در این مدارس پذیرفته شدند.
رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه حمایت تحصیلی نباید صرفاً به پرداخت کمکهزینه محدود شود، گفت: کشف استعداد، آموزش مهارت و ایجاد مسیر برای استقلال اقتصادی و اجتماعی فرزندان، بخش مهمی از سیاستهای جدید سازمان است.
اجرای طرح استعدادیابی و مهارتآموزی برای ۳۰ هزار دانشآموز
حسینی از اجرای طرح غربالگری، استعدادیابی و مهارتآموزی برای ۳۰ هزار دانشآموز خبر داد و گفت: در این طرح ویژگیهای شخصیتی، استعداد تحصیلی و علایق و رغبتهای شغلی دانشآموزان بررسی میشود تا مسیر آموزشی و مهارتی آنان متناسب با ظرفیتهایشان طراحی شود. بیش از ۳۰ هزار دانشآموز امسال آموزشهای مهارت نرم و فنی و حرفهای دریافت کردهاند و ۴۰ هزار نفر نیز در مسیر آمادهسازی شغلی برای دستیابی به اشتغال پایدار قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان بهزیستی، همچنین از اجرای برنامه افقسازان هوشمند با محوریت آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان خبر داد و متذکر شد: در قالب یکی از برنامههای ویژه، ۲۰۰ دانشآموز مستعد در حوزه کامپیوتر که از طریق بسته استعدادیابی شناسایی شدهاند با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری آموزش تخصصی خواهند دید تا بتوانند در ادامه بهعنوان مربی هوش مصنوعی سایر دانشآموزان را آموزش دهند.
حسینی با اشاره به ضرورت مشارکت دادن دانشآموزان در تصمیمسازیها گفت: پارلمان دانشآموزی از سال گذشته با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و نقشآفرینی دانشآموزان شکل گرفته و اکنون در ۴۷۶ شهرستان و ۳۱ استان فعال است و بهزودی پارلمان ملی دانشآموزی نیز تشکیل خواهد شد.
وی از ایجاد ۳۱ انجمن مشورتی نخبگان نیز خبر داد و افزود: دو خانه خلاق راهاندازی شده و قرار است ۳۱ خانه خلاق دیگر در استانها ایجاد شود، این مراکز در واقع مدرسه بدون دیوار هستند و میتوانند بستری برای کشف و پرورش استعدادهای دانشآموزان باشند.
رشد ۱۱۱ درصدی بورسیه دانشآموزان
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به رشد حمایتهای تحصیلی اظهار کرد: میزان کمک به دانشآموزان ۳۷ درصد، مهارتآموزی ۲۸ درصد، بورسیه دانشآموزان ۱۱۱ درصد و کمکهزینه دانشجویان ۴۹ درصد افزایش یافته است. سال گذشته ۲۰۱ میلیارد تومان برای مناسبسازی محیط خانه دانشآموزان دارای معلولیت هزینه شد و امسال این رقم ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.تعداد اردوهای آموزشی و فرهنگی سازمان نیز از ۲۰ اردو در ابتدای دولت به ۷۰ اردو افزایش یافته که رشد ۲۵۰ درصدی را نشان میدهد.
حسینی در ادامه با اشاره به پویش همه حاضر گفت: این پویش امسال به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب برگزار میشود و هدفگذاری شده است به همین مناسبت برای ۱۶۸ هزار دانشآموز لوازمالتحریر و بستههای تحصیلی تأمین شود. سال گذشته در قالب این پویش ۲۲۲ میلیارد تومان برای حمایت از دانشآموزان جمعآوری شد و امسال با مشارکت ایرانسل انتظار میرود میزان مشارکت و حمایتها افزایش قابل توجهی داشته باشد.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در کنار پویش همه حاضر، سازمان با بنیاد علوی و مؤسسه قلمچی نیز برای حمایت تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش تفاهمنامه امضا کرده و دانشآموزان تحت پوشش از بورسیههای تحصیلی بهرهمند میشوند.
روایت جنایتهای جنگ؛ از ۱۶۸ دانشآموز میناب تا حادثه لامرد
حسینی با اشاره به تحولات اخیر کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ اخیر را پیروزی رسانهای دانست و گفت: ما در گذشته در عرصه رسانه معمولاً مغلوب روایت جریان غرب بودهایم و نتوانستهایم روایت صحیحی از جنایتها ارائه کنیم اما در جنگ اخیر توانستیم شهادت ۱۶۸ دانشآموز میناب را در سطح بینالمللی مطرح کنیم باید حوادثی مانند حادثه لامرد، حمله به مراسم عروسی و شهادت پنج نفر و مجروح شدن ۲۰ نفر نیز بهدرستی روایت و در سطح بینالمللی مطرح شود.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه روایت اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی نیز اهمیت دارد، گفت: معمولاً کارهایی که در کشور انجام میشود روایت نمیشوند و همین مسئله باعث شکلگیری تصویر نادرست از مدیران و کارکنان در افکار عمومی شده است. برای توسعه کشور باید اقدامات و تلاشهای کارکنانی که بیمنت خدمت میکنند، روایت شود تا قدرت اجتماعی افزایش پیدا کند.
۱۷۰ هزار فرصت شغلی در دو سال اخیر ایجاد شد
وی با اشاره به رویکرد توانمندسازی سازمان بهزیستی اظهار کرد: از ابتدای تأسیس سازمان تا پیش از این دولت، ۸۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شده بود اما در دو سال اخیر ۱۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است یعنی در دو سال، ۶۴ درصد بیشتر از کل تاریخ سازمان فرصت شغلی ایجاد شده است. این ارقام نشان میدهد که مسیر سازمان باید از وابستگی به دریافت مستمری به سمت توانمندسازی، کشف استعداد، مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای واقعی زندگی تغییر کند.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه این جلسه در راستای دو چرخش تحولی این سازمان برگزار شده است، گفت: چرخش نخست حرکت از یارانهبگیری به سمت توانمندسازی و فرصتآفرینی و چرخش دوم، گذار از تکیه صرف بر منابع دولتی به سمت توسعه مشارکتهای مردمی است.
وی با تأکید بر اهمیت کشف و شناسایی استعدادها افزود: تعلیم و تربیت باید منابع انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل کند و نخستین گام در این مسیر، شناسایی درست استعدادهاست. ما در سازمان بهزیستی این ضرورت را بهدرستی تشخیص دادهایم و در همین راستا برنامههای غربالگری، استعدادیابی و مهارتآموزی را دنبال کردهایم که در آن ویژگیهای شخصیتی، استعداد تحصیلی و رغبت شغلی افراد مورد بررسی قرار میگیرد. در قالب خانههای خلاق نیز حدود ۲۰۰ دانشآموز به محله بیسیم آمدند و در این فرایند تلاش کردیم استعدادهای آنان را شناسایی کنیم. در میان این دانشآموزان، دختری که از کودکان کار بود نیز حضور داشت و ایدهای ارائه کرد که شباهت زیادی به مفهوم بانک زمان داشت که نشان میدهد استعداد و خلاقیت میتواند در میان همه کودکان فارغ از شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان وجود داشته باشد.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه تحرک طبقاتی و بسط عدالت از مهمترین وظایف نظام تعلیم و تربیت است، اظهار کرد: اگر استعدادها بهدرستی شناسایی نشوند، نظام طبقاتی موجود در بیرون از مدرسه میتواند در داخل مدرسه نیز بازتولید و تثبیت شود به این ترتیب نابرابری نهتنها تشدید میشود، بلکه بهنوعی مشروعیت نیز پیدا میکند.نقطه آغاز این چرخه جایی است که استعداد یک دانشآموز بهدرستی دیده و شناسایی نمیشود بنابراین استعدادیابی میتواند یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای کودکان باشد.
در ادامه آرزو ذکاییفر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی، با اشاره به وضعیت دانشآموزان تحت پوشش گفت: ۲۴۲ هزار دانشآموز از خدمات و حمایتهای سازمان بهزیستی بهرهمند هستند که ۵۴ درصد آنها پسر و ۴۶ درصد دختر هستند و بخشی از آنان نیز دارای معلولیت هستند. هدف سازمان صرفاً پرداخت کمکهزینه تحصیلی نیست بلکه حمایت تحصیلی، توانمندسازی، استعدادیابی، مهارتآموزی و آمادهسازی دانشآموزان برای داشتن زندگی مستقل و باکیفیت در آینده در دستور کار قرار دارد.
ذکاییفر از طراحی ۹ بسته خدمتی در حوزه دانشآموزی از سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از این بستهها، غربالگری، استعدادیابی و مهارتآموزی گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال است که سال گذشته برای ۳۰ هزار نفر اجرا شد. خروجی برنامه استعدادیابی شامل راهاندازی خانههای خلاق، باشگاه توانمندسازی، اردوهای علمی و آموزشی و برنامههای حرفهآموزی است.
در ادامه سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی، با اشاره به سیاستهای مشارکت اجتماعی سازمان گفت: بهزیستی پنج مناسبت تقویمی را برای اجرای پویشهای ثابت خود در طول سال در نظر گرفته است که نوروز، رمضان، یلدا و مهر و پویش ولیمه مهربانی از جمله آنهاست. پویش همه حاضر با هدف تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان تحت پوشش برگزار میشود و امسال این پویش با یاد دانشآموزان شهید میناب پیوند خورده است.
تمام نیازهای تحصیلی دانشآموزان میناب تأمین شد
سامیه جهانشاهی مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان نیز با اشاره به هدف پویش همه حاضر در میناب گفت: تمام نیازهای دانشآموزان میناب در حوزه لوازمالتحریر و پوشاک تأمین شده است. در میناب یک هزار و ۹۱ دانشآموز تحت پوشش بهزیستی داریم و علاوه بر حمایتهای مادی، حمایت روانی و ایجاد فضای مناسب برای آغاز سال تحصیلی اهمیت ویژهای دارد.
جهانشاهی ادامه داد: با همراهی دستگاههای متولی، تیم محب و مراکز مشاوره و با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی آستان قدس رضوی، مرکز مشاورهای در میناب راهاندازی شده که خدمات مشاوره و سلامت روان را به دانشآموزان و خانوادهها ارائه میدهد.
۱۵۰۰ خیر ایرانی خارج از کشور شناسایی شدهاند
اشکان تقیپور خیر نیز در این مراسم از شناسایی هزار و ۵۰۰ خیر ایرانی مقیم آمریکا و اروپا برای حمایت از کودکان و افراد تحت پوشش بهزیستی خبر داد.
همچنین مدیرعامل جامعه خیرین حامی معلولین کشور با اشاره به تجربه فعالیتهای خیریه در حوزه آموزش گفت: حدود ۱۰ سال قبل همکاری با یکی از دندانپزشکان ایرانی در کانادا برای حمایت از کودکان تحت پوشش بهزیستی را آغاز کردیم و هدف اصلی این بود که خانوادهها از چرخه فقر خارج شوند چون معتقد بودیم، آموزش معجزه میکند و چرخه فقر را میشکند بنابراین از ۲۵ خانواده حمایت کردیم و امروز یکی از همان دانشآموزان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به فرانسه رفته است.
وی همچنین از راهاندازی انجمن خیریه حامی معلولان در چهار استان و جمعآوری حدود هفت میلیارد تومان کمک خبر داد.
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