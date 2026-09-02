عاملان نزاع و تیراندازی در یکی از روستاهای الیگودرز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای شهرستان الیگودرز که منجر به تیراندازی شده بود، بلافاصله عوامل انتظامی و گشت‌های عملیاتی در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مقتدرانه پلیس در صحنه، درگیری خاتمه یافت و در بررسی‌های میدانی مشخص شد که این نزاع به دلیل اختلاف بر سر محل چرای دام میان طرفین رخ‌داده و متأسفانه در این درگیری، یک نفر بر اثر اصابت گلوله‌های سلاح ساچمه‌زنی مجروح و برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شده است.

فرمانده انتظامی الیگودرز، تصریح کرد: مأموران پلیس موفق شدند چهار نفر از عاملان اصلی این نزاع را دستگیر و چهار قبضه سلاح شکاری به‌کاررفته در این درگیری را نیز کشف کنند.

سرهنگ اسداللهی با هشدار جدی به افرادی که اقدام به اخلال در نظم عمومی می‌کنند، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی دستگاه قضایی، با افرادی که در مراسمات سور و سوگ و یا درگیری‌ها، اقدام به استفاده از سلاح (حتی سلاح‌های دارای مجوز) کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت. در این راستا ضمن تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی، نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح و سلب صلاحیت فرد خاطی اقدام خواهد شد، چرا که امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.