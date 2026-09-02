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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

هشدار قالیباف درباره ورود دشمن به مرحله جدید جنگ ترکیبی علیه ایران

هشدار قالیباف درباره ورود دشمن به مرحله جدید جنگ ترکیبی علیه ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک، نسبت به آغاز مرحله جدیدی از «جنگ ترکیبی» علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک، نسبت به آغاز مرحله جدیدی از «جنگ ترکیبی» علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

محمدباقر قالیباف با تأکید بر نقش فشارهای اقتصادی و عملیات روانی در این مرحله، تصریح کرد که هدف دشمن صرفاً ایجاد فشار اقتصادی نیست، بلکه تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد ناآرامی و شکل‌دهی به آشوب‌های داخلی را نیز دنبال می‌کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی جدید اعلام کرد که در شرایط کنونی نیازی به مذاکره نمی‌بیند و از آنچه فشار اقتصادی و وضعیت اقتصادی ایران توصیف کرد، ابراز رضایت کرد.

ترامپ در ادامه، با طرح این پرسش که «مردم ایران چه زمانی برمی‌خیزند و علیه حاکمیت می‌جنگند؟»، به‌طور مستقیم از احتمال شکل‌گیری اعتراضات و تقابل داخلی در ایران سخن گفت.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که هشدارهای اخیر رئیس مجلس درباره تغییر ماهیت فشارهای دشمن، بر پیوند میان فشار اقتصادی، عملیات روانی و تلاش برای ایجاد ناآرامی‌های داخلی تأکید دارد.

بر این اساس، مسئولان بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر عملیات روانی و تلاش برای جلوگیری از تبدیل مشکلات اقتصادی به بستری برای بی‌ثباتی داخلی تأکید دارند؛ رویکردی که هدف آن، خنثی‌سازی ابعاد شناختی و اجتماعی جنگ ترکیبی و جلوگیری از تحقق سناریوهای طراحی‌شده علیه کشور است.

کد مطلب 6935590
محسن صمیمی

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