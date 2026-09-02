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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

استاندار بوشهر: ۲۰۰ طرح اقتصادی به بهره‌برداری رسید

استاندار بوشهر: ۲۰۰ طرح اقتصادی به بهره‌برداری رسید

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: در هفته دولت امسال ۲۰۰ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، افتتاح یا اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت٬ واحد تولیدی البسه صنعتی عسلویه با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آیین با بیان اینکه مدیریت استان از تولیدکنندگان بخش خصوصی، حمایت می‌کند افزود: در هفته دولت امسال، طرح‌های تولیدی و صنعتی با ظرفیت اشتغال مناسب، افتتاح یا اجرایی شدند.

ارسلان زارع افزود: در هفته دولت سال جاری، بیش از ۲۰۰ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، افتتاح یا اجرایی شدند که زمینه‌ساز ایجاد بیش از ۶ هزار فرصت شغلی جدید در استان خواهد بود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های استان است و بوشهر در ارزیابی وزارت کشور، رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری کشور را با اختلاف زیاد کسب کرده است.

افتتاح یا اجرای ۳۰۷ پروژه اقتصادی و عمرانی

فرماندار عسلویه نیز اظهار کرد: هفته دولت امسال، ۳۰۷ پروژه اقتصادی و عمرانی و زیربنایی با ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهرستان عسلویه، افتتاح یا اجرایی شده است.

اسکندر پاسالار افزود: در هفته دولت امسال، ۱۴ طرح بزرگ اقتصادی تکمیل شده که تعدادی از آنها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی نیز با حضور مسئولان کشوری به بهره‌برداری می‌رسد.

ایجاد ۴۰ فرصت شغلی جدید

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان عسلویه نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار و مدیران حوزه اقتصادی از طرح‌های تولیدی شهرستان اظهار کرد: واحد تولیدی البسه صنعتی با زیربنای ۶۰۰ مترمربع شامل ۲۰۰ مترمربع کارگاه تولیدی و ۴۰۰ مترمربع واحدهای اداری و فروش با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرایی و تکمیل شده است.

امین نیکنام افزود: این واحد تولیدی که البسه صنایع را تأمین می‌کند، بیش از ۴۰ شغل جدید ایجاد کرده که از بین نیروهای بومی شهرستان جذب شده‌اند.

کد مطلب 6935704

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