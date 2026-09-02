به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت٬ واحد تولیدی البسه صنعتی عسلویه با سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد ریال با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آیین با بیان اینکه مدیریت استان از تولیدکنندگان بخش خصوصی، حمایت میکند افزود: در هفته دولت امسال، طرحهای تولیدی و صنعتی با ظرفیت اشتغال مناسب، افتتاح یا اجرایی شدند.
ارسلان زارع افزود: در هفته دولت سال جاری، بیش از ۲۰۰ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، افتتاح یا اجرایی شدند که زمینهساز ایجاد بیش از ۶ هزار فرصت شغلی جدید در استان خواهد بود.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی از اولویتهای استان است و بوشهر در ارزیابی وزارت کشور، رتبه نخست جذب سرمایهگذاری کشور را با اختلاف زیاد کسب کرده است.
افتتاح یا اجرای ۳۰۷ پروژه اقتصادی و عمرانی
فرماندار عسلویه نیز اظهار کرد: هفته دولت امسال، ۳۰۷ پروژه اقتصادی و عمرانی و زیربنایی با ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهرستان عسلویه، افتتاح یا اجرایی شده است.
اسکندر پاسالار افزود: در هفته دولت امسال، ۱۴ طرح بزرگ اقتصادی تکمیل شده که تعدادی از آنها به بهرهبرداری رسیده و تعدادی نیز با حضور مسئولان کشوری به بهرهبرداری میرسد.
ایجاد ۴۰ فرصت شغلی جدید
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان عسلویه نیز با تقدیر از حمایتهای استاندار و مدیران حوزه اقتصادی از طرحهای تولیدی شهرستان اظهار کرد: واحد تولیدی البسه صنعتی با زیربنای ۶۰۰ مترمربع شامل ۲۰۰ مترمربع کارگاه تولیدی و ۴۰۰ مترمربع واحدهای اداری و فروش با سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرایی و تکمیل شده است.
امین نیکنام افزود: این واحد تولیدی که البسه صنایع را تأمین میکند، بیش از ۴۰ شغل جدید ایجاد کرده که از بین نیروهای بومی شهرستان جذب شدهاند.
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