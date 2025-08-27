به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار کرد: در هفته دولت امسال بیش از هزار و ۹۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۲۱ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

ارسلان زارع افزود: در شهرستان عسلویه نیز طرح‌های عمرانی و اقتصادی ارزشمندی افتتاح یا اجرایی شده‌اند که امیدوارم موجبات رضایت‌مندی مردمی را فراهم کرده باشد.

وی اضافه کرد: مدیران استان با تمام توان و ظرفیت برای رفاه و آسایش مردم گام برمی‌دارند و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.

در این برنامه سالن ورزشی چند منظوره روستای خیارو با زیربنای هزار و ۶۰۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و سالن بزرگ چندمنظوره روستای بنود با مساحت هزار و ۵۰۰ مربع و سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد ریال با مشارکت سپاه پاسداران و دهیاری مورد بهره‌برداری قرار گرفت.