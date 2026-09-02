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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

جنایت آمریکا در مراسم عروسی در سیریک، نشانه دیگری از سقوط اخلاقیست

جنایت آمریکا در مراسم عروسی در سیریک، نشانه دیگری از سقوط اخلاقیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جنایت آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک، نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره جنایت جنگی تازه آمریکا در حمله به یک جشن عروسی در کوهستک سیریک در سه‌شنبه شب، که منجر به شهید و مجروح شدن ۷۰ هموطن از جمله زنان و کودکان شد، نوشت: حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهان‌کردن شکست خود، بمباران شد؛ واقعیت، جنایت‌هایی است که آمریکا مرتکب می‌شود نه ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی که به دروغ مقام‌های آمریکایی را قهرمانانی اخلاق‌مدار و پیروز به تصویر می‌کشند.

همان‌گونه که تیم اوبراین، نویسنده آمریکایی، در کتاب The Things They Carried نوشته است: «یک داستان واقعی درباره جنگ، هرگز اخلاقی نیست… اگر داستانی اخلاقی به نظر می‌رسد، آن را باور نکنید».

کد مطلب 6935592
نفیسه عبدالهی

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