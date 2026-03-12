استاندار بوشهر: مردم حضوری باشکوه در راهپیمایی قدس داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه‌شب در دیدار با خانواده شهید شیخیانی در کاکی اظهار کرد:مردم استان حضوری باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس داشته باشند.

وی اضافه کرد: امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی قدس، یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) در دفاع از ملت مظلوم فلسطین می‌رویم که رژیم غاصب صهیونیستی، با حمایت دولت آمریکا، گستاخانه‌تر از همیشه، جنایات بیشتری علیه امت اسلامی مرتکب شده است.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با قاطعیت تمام، باور دارم که مردم انقلابی و آگاه استان بوشهر، امسال نیز در این روز مهم، حضوری باشکوه‌تر از همیشه خواهند داشت و همانند سایر هم‌میهنان، صفحه‌ای زرین دیگر در تاریخ پرافتخار خود، با نمایش حمایت از مظلوم و وحدت ملی در برابر دیدگان جهانیان، ثبت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهید حسن شیخیانی همچون دیگر شهیدان سرافراز، جان خود را در راه پاسداری از میهن اسلامی فدا کرد و بنا بر وعده الهی در قرآن کریم، آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند.

زارع با بیان اینکه شهدا ناظر اعمال ما هستند، از مردم ولایت‌مدار استان دعوت کرد با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر وحدت ملی و حمایت از مظلومان را به نمایش بگذارند.

شهید حسن شیخیانی از شهدای اقتدار و امنیت ایران اسلامی بود که ساکن شهر کاکی شهرستان دشتی بود.