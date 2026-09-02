مسکو: اقدامات برلین در ارتباط با لایپزیگ، واکنش شدیدی به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در پی احضار کاردار آلمان به این وزارتخانه گزارش داد: به کاردار برلین اعلام شد که مسکو قاطعانه اتهامات بی‌اساس برلین در مورد دخالت مسکو در حادثه پهپادی لایپزیگ را رد می‌ کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این باره اضافه شده است: برلین برای تشدید تنش ها در روابط میان روسیه و آلمان عامدانه به یک اقدام تحریک‌ آمیز آشکار متوسل شده است. اقدامات مقامات آلمانی که بی‌ اساس روسیه را در حادثه پهپادی لایپزیگ دخیل می‌ دانند، واکنش شدید مسکو را به دنبال خواهد داشت.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه می افزاید: تعطیلی سرکنسولگری روسیه در شهر بن و همچنین خانه روسی در برلین گامی دیگر به سوی نابودی نهایی ظرفیت روابط دوجانبه است.

وزارت امور خارجه روسیه پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «برند فینکه» (Bernd Finke) کاردار آلمان در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده بود: در تاریخ ۲ سپتامبر برند فینکه، کاردار آلمان در مسکو در پی اظهارات اخیر مقامات آلمانی علیه روسیه به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

برلین روز گذشته و در پی حادثه مربوط به یک پهپاد در فرودگاه «لایپزیگ-هاله»، مجموعه‌ای از اقدامات را علیه روسیه اعمال کرد.

دولت آلمان دیروز سه‌ شنبه ادعا کرد که روسیه مسئول تلاش برای حمله پهپادی در فرودگاه «لایپزیگ/هاله» در تاریخ ۴ اوت بوده است.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در این خصوص ادعا کرده بود: دولت فدرال به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول این حمله ترکیبی (هیبریدی) در لایپزیگ است!

به گزارش رسانه‌های عمومی NDR، WDR و روزنامه زوددویچه سایتونگ، بازرسان آلمانی در ۱۴ اوت یک پهپاد سوم را در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ پیدا کردند و بعدا آثاری از مواد نظامی انفجاری هگزوژن را در همان نزدیکی کشف کردند.