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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

بروکسل: حملات پهپادی روسیه در اروپا به وضعیت عادی جدیدی تبدیل شده است

بروکسل: حملات پهپادی روسیه در اروپا به وضعیت عادی جدیدی تبدیل شده است

رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی مدعی شد که حوادثی نظیر خرابکاری پهپادی ماه گذشته روسیه در آلمان به «وضعیت عادی جدیدی» تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در سخنانی ادعا کرد که پس از متهم شدن روسیه به دست داشتن در یک حادثه خرابکاری با استفاده از پهپاد در ماه گذشته، بروکسل باید خود را برای «عصر جدیدی از امنیت اروپا» آماده کند.

رئیس کمیسیون اروپا مدعی شد که حوادثی نظیر خرابکاری پهپادی ماه گذشته روسیه در آلمان به «وضعیت عادی جدیدی» تبدیل شده و نشان‌ دهنده تشدید فعالیت‌ های روسیه در خاک اتحادیه اروپا است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در کنار مارک روته دبیرکل ناتو گفت: حادثه لایپزیگ نشان‌ دهنده تشدید تنش‌ ها در خاک اتحادیه اروپا و اقدامی است که مستقیماً به روسیه نسبت داده می‌ شود؛ اما این حادثه بخشی از الگویی گسترده‌ تر از وقایع به‌مراتب خطرناک‌ تر است. اگر این حمله موفقیت‌ آمیز بود، خسارات عظیمی به بار می‌ آورد و احتمالاً حتی منجر به تلفات جانی می‌ شد.

اورزلا فون در لاین ادعا کرد: اروپایی‌ ها با واقعیتی تلخ روبرو هستند؛ اینکه این وضعیت، شرایط عادی جدید است. اتحادیه اروپا باید واکنشی سریع‌ تر و بهتر به بی‌مبالاتی روسیه نشان دهد.

اورزلا فون در لاین خاطرنشان کرد که اروپا هم‌اکنون از «تیم‌های واکنش سریع» برای مقابله با چنین حملاتی برخوردار است و آمادگی دارد تحریم‌ های بیشتری را به بسته تحریمی فعلی علیه روسیه اضافه کند.

کد مطلب 6935884

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