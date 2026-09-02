ویسی: زمانی گل زدیم که پیکان نتواند جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور، در نشست خبری پس از دیدار با پیکان اظهار داشت: بازی دو نیمه متفاوت داشت؛ نیمه اول ممکن بود گل بخوریم، در نیمه دوم شجاع تر بازی کردیم، در دقیقهای گل زدیم که پیکان دیگر نتواند حمله کند.
وی افزود: بازیهای ما لذتبخش است و موقعیتهای گل زیادی در بازی دیده میشود؛ شرایط رقابت برای همه تیمها به یک شکل است؛ پیکان یک روز بیشتر از ما استراحت کرده بود.
ویسی تصریح کرد: بازیکن جوان گرفتیم که همین شرایط را تحمیل کنیم؛ جوانان جزو تیم ما هستند و باید به کمک تیم ما بیایند؛ امروز آنها مخصوصا آرش فوقالعاده بودند.
سرمربی ذوبآهن در خصوص همزمانی دیدار تیمش با دربی پایتخت گفت: خیلی بد بود که دربی همزمان با بازی ما بود؛ ما نامه زدیم که این اتفاق نیفتد، میشد یک روز بازی ما جا به جا شود اما این تصمیم گرفته نشد.
وی با بیان این که گل زدن هنر فردی است، خاطرنشان کرد: قبل از بازی هم گفتم؛ مربی نمیتواند گل زدن به بازیکن یاد دهد، گل فرشید اسماعیلی شگرد خودش بود؛ گل نخوردن هنر تیمی اشت.
ویسی در خصوص شعارها علیه خودش و جلال علی محمدی گفت: هواداری که خط میگیرد حرف بزند هوادار نیست؛ در هفته پنجم هیچ هواداری شعار نمیدهد؛ جلال علی محمدی یکی از بهترین کاپیتانهای ایران است، بازیکن مودبی است؛ در سه تیم شاگرد من بوده است و ۱۰۰ درصد از او راضی هستم.
سرمربی ذوبآهن گفت: آرش بازیکنی است که شاید اگر از میانه بازی وارد زمین شود، بیشتر بتواند به ما کمک کند، او امروز عملکرد خوبی داشت.
وی با بیان این که هیج بازیای با بازی دیگر فرق نمی کند، خاطرنشان کرد: ما باید با همه تیم ها بازی کنیم، بچه ها با این برد جان گرفتند و به آن نیاز داشتیم، از این پس با تمرکز خیلی بالاتر بازی خواهیم کرد، بازیکنان اینقدر حرفهای هستند که بازی سخت و آسان برایشان معنایی نداشته باشد.
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