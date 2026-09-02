یادداشت مهمان -سیدمحمّدعلی مرویان حسینی فعال سیاسی: به تاسّی از فرمایش رهبرمعظّم انقلاب الزامات ایرانِ هرچه قویتر" به شرح زیر است:
۱- اقتصاد قوی:
اقتصاد، ستون اصلی اقتدار ملی است؛ تولید، مهار تورم، ثبات پول ملی، افزایش قدرت خرید و کاهش وابستگیهای آسیبزا.
۲. مردمِ راضی و امیدوار :
هیچ کشوری بدون پشتوانه واقعی مردم، قدرتمند نمیشود. رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و امید به آینده، خود از مؤلفههای قدرت ملیاند.
۳. وحدت و انسجام ملی :
ایران قوی، ایرانِ همه ایرانیان است. باید از دوقطبیسازیهای کاذب، نزاعهای فرسایشی و حذف سرمایههای انسانی پرهیز کرد.
۴. علم، فناوری و نوآوری :
قدرت آینده، بیش از آنکه در منابع زیرزمینی باشد، در مغزها، دانشها و فناوریها خواهد بود.
۵.مدیریت کارآمد و پاسخگو :
کشور با شعار قوی نمیشود؛ با مدیران کارآمد، پاکدست، شجاع، متخصص و مسئولیتپذیر قوی میشود.
۶. مبارزه واقعی با فساد :
فساد، قدرت ملی را از درون فرسوده میکند. شفافیت، نظارت مؤثر و برخورد بدون تبعیض با فساد، ضرورتی اساسی است.
۷. قدرت دفاعی و بازدارندگی :
ایرانِ قوی باید چنان توان دفاعی داشته باشد که دشمن، حتی به فکر تجاوز و تهدید نیفتد.
۸. دیپلماسی فعال و هوشمند :
قدرت ملی زمانی کاملتر میشود که بتوان آن را در عرصه بینالمللی به فرصت اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل کرد.
۹.عدالت و کاهش فاصلههای اجتماعی :
جامعهای که شکافهای اقتصادی و اجتماعی در آن عمیق شود، آسیبپذیر خواهد شد. عدالت، تنها یک آرمان اخلاقی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای امنیت و اقتدار ملی است.
۱۰.حفظ و جذب سرمایه انسانی :
جوانان، نخبگان، متخصصان و کارآفرینان، مهمترین ذخیره قدرت ایراناند. نباید اجازه داد سرمایه انسانی کشور، مأیوس یا منزوی شود.
۱۱. فرهنگ و هویت ملی و دینی:
ملت بیهویت، در برابر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم آسیبپذیر است. تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، اعتمادبهنفس ملی و خودباوری، قدرتآفرین است.
۱۲. قانونمداری و حکمرانی عادلانه :
قدرت پایدار، از حاکمیت قانون و احساس عدالت در جامعه پدید میآید؛ جایی که مردم بدانند قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
۱۳. مشارکت دادن مردم :
مردم نباید صرفاً تماشاگر اداره کشور باشند. باید امکان مشارکت واقعی آنان در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حل مسائل فراهم شود.
۱۴. امنیت همراه با آزادی و کرامت :
امنیت پایدار، تنها با ابزارهای سخت ساخته نمیشود؛ کرامت، اعتماد و احساس تعلق مردم به کشور نیز از پایههای امنیت ملیاند.
۱۵.اولویت دادن به منافع ملی و آینده کشور:
اختلاف سلیقه طبیعی است؛ اما ایران باید بر همه اختلافات مقدم باشد.
جمعبندی :
ایران هرچه قویتر، زمانی ساخته میشود که قدرت نظامی با قدرت اقتصادی، قدرت علمی با قدرت فرهنگی، قدرت سیاسی با رضایت مردم و اقتدار حاکمیت با اعتماد عمومی همراه شود.
و شاید بتوان همه این سخن را در یک جمله خلاصه کرد:
ایرانِ قوی، از دولتِ کارآمد، اقتصادِ توانمند، مردمِ امیدوار، جامعهای منسجم، علمِ پیشرو و مدیریتی عادلانه و پاسخگو ساخته میشود.
قدرت حقیقی یک کشور آنگاه کامل میشود که هم دشمن از توان آن حساب ببرد و هم مردمش به آینده آن امیدوار باشند.
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