یادداشت مهمان -سیدمحمّدعلی مرویان حسینی فعال سیاسی: به تاسّی از فرمایش رهبرمعظّم انقلاب الزامات ایرانِ هرچه قوی‌تر" به شرح زیر است:

۱- اقتصاد قوی:

اقتصاد، ستون اصلی اقتدار ملی است؛ تولید، مهار تورم، ثبات پول ملی، افزایش قدرت خرید و کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا.

۲. مردمِ راضی و امیدوار :

هیچ کشوری بدون پشتوانه واقعی مردم، قدرتمند نمی‌شود. رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و امید به آینده، خود از مؤلفه‌های قدرت ملی‌اند.

۳. وحدت و انسجام ملی :

ایران قوی، ایرانِ همه ایرانیان است. باید از دوقطبی‌سازی‌های کاذب، نزاع‌های فرسایشی و حذف سرمایه‌های انسانی پرهیز کرد.

۴. علم، فناوری و نوآوری :

قدرت آینده، بیش از آنکه در منابع زیرزمینی باشد، در مغزها، دانش‌ها و فناوری‌ها خواهد بود.

۵.مدیریت کارآمد و پاسخگو :

کشور با شعار قوی نمی‌شود؛ با مدیران کارآمد، پاک‌دست، شجاع، متخصص و مسئولیت‌پذیر قوی می‌شود.

۶. مبارزه واقعی با فساد :

فساد، قدرت ملی را از درون فرسوده می‌کند. شفافیت، نظارت مؤثر و برخورد بدون تبعیض با فساد، ضرورتی اساسی است.

۷. قدرت دفاعی و بازدارندگی :

ایرانِ قوی باید چنان توان دفاعی داشته باشد که دشمن، حتی به فکر تجاوز و تهدید نیفتد.

۸. دیپلماسی فعال و هوشمند :

قدرت ملی زمانی کامل‌تر می‌شود که بتوان آن را در عرصه بین‌المللی به فرصت اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل کرد.

۹.عدالت و کاهش فاصله‌های اجتماعی :

جامعه‌ای که شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در آن عمیق شود، آسیب‌پذیر خواهد شد. عدالت، تنها یک آرمان اخلاقی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای امنیت و اقتدار ملی است.

۱۰.حفظ و جذب سرمایه انسانی :

جوانان، نخبگان، متخصصان و کارآفرینان، مهم‌ترین ذخیره قدرت ایران‌اند. نباید اجازه داد سرمایه انسانی کشور، مأیوس یا منزوی شود.

۱۱. فرهنگ و هویت ملی و دینی:

ملت بی‌هویت، در برابر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم آسیب‌پذیر است. تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، اعتمادبه‌نفس ملی و خودباوری، قدرت‌آفرین است.

۱۲. قانون‌مداری و حکمرانی عادلانه :

قدرت پایدار، از حاکمیت قانون و احساس عدالت در جامعه پدید می‌آید؛ جایی که مردم بدانند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود.

۱۳. مشارکت دادن مردم :

مردم نباید صرفاً تماشاگر اداره کشور باشند. باید امکان مشارکت واقعی آنان در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حل مسائل فراهم شود.

۱۴. امنیت همراه با آزادی و کرامت :

امنیت پایدار، تنها با ابزارهای سخت ساخته نمی‌شود؛ کرامت، اعتماد و احساس تعلق مردم به کشور نیز از پایه‌های امنیت ملی‌اند.

۱۵.اولویت دادن به منافع ملی و آینده کشور:

اختلاف سلیقه طبیعی است؛ اما ایران باید بر همه اختلافات مقدم باشد.

جمع‌بندی :

ایران هرچه قوی‌تر، زمانی ساخته می‌شود که قدرت نظامی با قدرت اقتصادی، قدرت علمی با قدرت فرهنگی، قدرت سیاسی با رضایت مردم و اقتدار حاکمیت با اعتماد عمومی همراه شود.

و شاید بتوان همه این سخن را در یک جمله خلاصه کرد:

ایرانِ قوی، از دولتِ کارآمد، اقتصادِ توانمند، مردمِ امیدوار، جامعه‌ای منسجم، علمِ پیشرو و مدیریتی عادلانه و پاسخگو ساخته می‌شود.

قدرت حقیقی یک کشور آن‌گاه کامل می‌شود که هم دشمن از توان آن حساب ببرد و هم مردمش به آینده آن امیدوار باشند.