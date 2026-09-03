مراد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سیوپنجمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزی کشور اظهار کرد: این دوره از رقابتها در ۶ منطقه کشور برگزار میشود و دانشآموزان در رشتههای مختلف ورزشی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی افزود: دانشآموزان دختر و پسر سراسر کشور در رشتههای تنیس روی میز، والیبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال، بدمینتون و شنا در این دوره از مسابقات حضور دارند.
رئیس هیئت ورزش دانشآموزی استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار این رشتهها، دو رشته فوتبال هفتنفره و داژبال نیز ویژه مدارس روستایی و عشایری در نظر گرفته شده و دانشآموزان این مدارس در این رشتهها به رقابت خواهند پرداخت.
زارعی با اشاره به تقسیم میزبانی مسابقات در مناطق مختلف کشور گفت: میزبانی رقابتهای تنیس روی میز، بدمینتون و شنا به استان کرمانشاه واگذار شده است و استان کردستان میزبان رشتههای والیبال و فوتسال خواهد بود و مسابقات بسکتبال و هندبال نیز در استان همدان برگزار میشود.
وی عنوان کرد: رقابتهای بخش دختران و پسران در رشتههای تنیس روی میز، بدمینتون و شنا در استان کرمانشاه آغاز شده و ورزشکاران دانشآموز در حال رقابت با یکدیگر هستند.
رئیس هیئت ورزش دانشآموزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از پایان رقابتها، نفرات و تیمهای برگزیده این مسابقات به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.
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