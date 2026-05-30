به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سمنان در فرمانداری تکمیل پروژه‌های آموزشی و تحویل فضاهای در دست ساخت تا پایان زمان‌بندی مصوب را از اولویت‌های حوزه آموزش دانست.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول موظف هستند تعهدات خود را در اجرای پروژه‌های آموزشی شهرستان به‌موقع انجام دهند تا فضاهای مورد نیاز دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری باشد.

فرماندار سمنان با اشاره به پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش شهرستان گفت: در جلسات گذشته مقرر شده بود مدارس دهخدا، استقلال، لادن، امام حسن(ع)، مرکز آموزشی اوتیسم، مدرسه رستم‌زاده و مجموعه فتح‌الملوک شریعت‌پناهی تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسند.

صمیمیان افزود: پروژه‌های آموزشی شهرستان به‌صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند و دستگاه‌های مسئول موظفند روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را به‌صورت منظم گزارش دهند.

وی با اشاره به پروژه مرکز آموزشی اوتیسم و سایر طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی شهرستان گفت: روند اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد و لازم است موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا طرح‌ها در موعد مقرر تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به برخی مدارس تحویل‌شده که هنوز از نظر تجهیزات هوشمندسازی، زیرساخت‌های شبکه و امکانات آموزشی تکمیل نشده‌اند، گفت: رفع سریع نواقص موجود و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آموزشی شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری پروژه‌های آموزشی مرتبط با نهضت ملی مسکن افزود: با توسعه مناطق مسکونی جدید، تأمین فضاهای آموزشی متناسب با جمعیت ساکن باید به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.