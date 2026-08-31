به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلپور دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: وقف تنها یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه ظرفیت بزرگی برای حل مسائل جامعه و پاسخگویی به نیازهای روز مردم دارد.
وی با اشاره به اجرای نیات واقفان افزود: طی یک سال اخیر حدود ۷.۵ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات استان در حوزههایی از جمله روضهخوانی، اعزام مبلغ، برگزاری مراسم مذهبی و جشنها هزینه شده است.
مدیرکل اوقاف استان بوشهر ادامه داد: همچنین یکونیم میلیارد تومان برای اطعام، یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای کمک به فقرا و نیازمندان، ۶۸۰ میلیون تومان برای زائران، ۵۶۰ میلیون تومان برای دانشآموزان، ۲۶۰ میلیون تومان برای ازدواج جوانان و ۱۰۰ میلیون تومان در حوزه دارو و درمان اختصاص یافته است.
اسماعیلپور با اشاره به حمایت از مساجد گفت: در سال ۱۴۰۴ از محل اعتبارات کمیته برنامهریزی شهرستانها، ۱۴.۳ میلیارد تومان برای کمک به حدود ۳۵۹ مسجد استان اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه ۹۶ درصد موقوفات منفعتی استان دارای سند مالکیت هستند، گفت: تعیین تکلیف چهار درصد باقیمانده نیز در اولویت قرار دارد.
۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در موقوفات
مدیرکل اوقاف بوشهر از صدور ۳۱ مجوز سرمایهگذاری در استان خبر داد و تصریح کرد: مجموع سرمایهگذاریهای انجامشده در این طرحها حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در این چارچوب هفت هکتار زمین برای احداث ۲۰۰ واحد مسکونی و هشت هکتار برای ایجاد ۲۰۰ واحد تجاری و اداری اختصاص یافته و طرحهایی در حوزه کشاورزی از جمله کشت خرمای صادراتی، آلوئهورا و کاکتوس نیز در دستور کار قرار گرفته است.
اسماعیلپور با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری موقوفات بیان کرد: در یکی از نمونههای موفق، درآمد سالانه یک موقوفه از سه میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
ورود اوقاف به اقتصاد دریامحور
وی پرورش ماهی در قفس را یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی اوقاف در استان دانست و گفت: این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون به ظرفیت ۵۰ قفس رسیده است.
مدیرکل اوقاف بوشهر سرمایهگذاری انجامشده در این طرح را ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح برای بیش از ۶۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
اسماعیلپور همچنین از برنامهریزی برای تولید سالانه ۱۰ میلیون قطعه بچهماهی خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز این طرح در منطقه کلات شهرستان تنگستان خریداری شده و با اجرای آن بیش از ۲۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی از راهاندازی نخستین آزمایشگاه آبزیپروری اوقاف در بوشهر خبر داد و افزود: آزمایشگاه آبزیپروری «مبین» با حضور ۱۵ متخصص دارای مدرک دکتری و بالاتر فعالیت میکند و تولید واکسن برای گونههای ماهی مورد استفاده در پرورش ماهی در قفس را دنبال میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در پایان تأکید کرد: امروز جامعه به وقفهای استراتژیک در حوزههایی مانند ازدواج، آموزش، درمان، امنیت غذایی، اقتصاد دریامحور، صنعت هستهای و فناوریهای مورد نیاز کشور نیاز دارد و باید ظرفیت وقف را متناسب با نیازهای جدید جامعه فعال کرد.
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