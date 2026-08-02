حبیبی: مدیریت بازگشت زائران اربعین اولویت اصلی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در مرز خسروی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش مسئولان کمیته‌های ۱۸ گانه ستاد اربعین استان، اظهار کرد: خدمات ارائه شده در ایام اربعین حاصل تلاش شبانه‌روزی مدیران، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمت‌رسان است.

وی با اشاره به بازدید مسئولان ستاد مرکزی اربعین از مرز خسروی افزود: تلاش‌ها و زحمات مجموعه استان در این ایام مشهود است و ارزیابی نهایی خدمات انجام شده توسط مسئولان مربوطه انجام خواهد شد، اما آنچه در میدان مشاهده می‌شود نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و تلاش همه دستگاه‌ها برای برگزاری مطلوب اربعین است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مأموریت استان با پایان موج رفت زائران به اتمام نرسیده است، تصریح کرد: اکنون در مرحله بازگشت زائران قرار داریم و مدیریت این بخش نیز از مهم‌ترین وظایف مجموعه استان است که باید با همان جدیت و هماهنگی ادامه پیدا کند.

حبیبی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده در حوزه حمل‌ونقل، گفت: در بخش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، راهداری، پلیس و مجموعه‌های انتظامی آمادگی کامل دارند و خدمات ارائه شده به صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای، هماهنگی‌های لازم با ناوگان ریلی و سازمان راه‌آهن کشور نیز انجام شده تا در صورت نیاز، از ظرفیت قطار برای انتقال زائران در مسیرهای مختلف استفاده شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی اظهار کرد: برای جابه‌جایی زائران در مسیرهای مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، مشهد، گرگان، رشت و ساری نیز هماهنگی‌هایی انجام شده تا بتوان از ظرفیت پروازها برای تسهیل بازگشت زائران استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مواکب مسیر بازگشت نیز آمادگی کامل دارند، خاطرنشان کرد: این مواکب به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران هستند و روند خدمت‌رسانی در مسیر بازگشت نیز بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

حبیبی با قدردانی از عملکرد پلیس در مدیریت ترافیک و کنترل مسیرها، گفت: حضور به‌موقع نیروهای انتظامی و کنترل‌های انجام شده موجب کاهش قابل توجه مشکلات ترافیکی شد و این اقدامات نقش مهمی در روان‌سازی تردد زائران داشت.

وی با اشاره به حجم بالای تردد خودروها در مسیرهای منتهی به مرز خسروی اظهار کرد: همزمان حدود ۱۵۳ هزار خودرو در مسیرهای مرتبط با مرز تردد داشتند و مدیریت این حجم از تردد نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های مختلف است.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه امسال برای سال‌های آینده گفت: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات موجود، در سال‌های آینده خدمات‌رسانی به زائران را ارتقا دهیم و زمینه حضور تعداد بیشتری از زائران از استان‌های مختلف کشور در مرز خسروی را فراهم کنیم.