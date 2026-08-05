حبیبی: بیش از یک میلیون تردد زائران در مرز خسروی ثبت شد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آخرین گزارشها از وضعیت تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: هماکنون در نقطه صفر مرزی و پایانه بینالمللی خسروی حضور داریم و شاهد موج بازگشت زائرین عزیز به کشور هستیم.
وی با بیان اینکه مرز خسروی به عنوان سومین مرز پرتردد کشور در این ایام شناخته میشود، افزود: تا این لحظه بیش از یک میلیون تردد در این مرز به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به سال گذشته رشد بسیار قابلتوجهی را نشان میدهد.
تمهیدات ویژه ناوگان ریلی، هوایی و جادهای برای بازگشت زائران
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای موج بازگشت زائران به کار گرفته شده است، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که زائرین عزیز با آرامش، آسایش و بدون کوچکترین دغدغهای بتوانند به موطن و شهرهای خود برگردند.
حبیبی در تشریح زیرساختهای فراهمشده گفت: در این راستا شبکه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی به صورت دقیق برنامهریزی شده است. در بخش ریلی، تعداد رامهای قطار را در ایستگاه کرمانشاه افزایش دادهایم و مسیرهای قطار از سمت کرمانشاه به مقاصد تهران، مشهد، گرگان، رشت و ساری پیشبینی و راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: در بخش هوایی نیز پروازها در ایام اربعین، علیرغم تمامی محدودیتهایی که وجود داشته، افزایش یافته است. همچنین از ظرفیت اتوبوسها و ناوگان جادهای به طور کامل استفاده شده و الحمدلله تا الان بدون کوچکترین مشکلی، روند بازگشت زائرین مدیریت شده و در حال انجام است
فعالیت شبانهروزی ۱۸ کمیته ستاد اربعین و برپایی موکبها تا کنگاو
استاندار کرمانشاه با تقدیر از تلاش عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: همکاران بنده در ستاد اربعین استان و همچنین اعضای کمیتههای ۱۸گانه این ستاد به صورت شبانهروزی پای کار هستند. این عزیزان تا زمان ورود آخرین زائری که از این مرز وارد کشور بشود، موضوعات را دنبال میکنند تا بتوانند بهترین خدمات را به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنند.
حبیبی در پایان به امکانات رفاهی مسیر بازگشت اشاره کرد و گفت: برای رفاه حال زائرین در مسیر برگشت، موکبهایی از مرز خسروی تا شهرستان کنگاور پیشبینی و برپا شده است تا زائرین عزیز بتوانند در طول مسیر توقف کرده و آرامش و استراحت لازم را داشته باشند.
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