حمید صفت به تئاتر- ارکسترال «آرش» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صفت خواننده و بازیگر به گروه بازیگران تئاتر- ارکسترال «آرش» پیوست.
حمید صفت پیش از این در سریال «بامداد خمار» به ایفای نقش پرداخته است و تئاتر-ارکسترال «آرش» نخستین تجربه جدی وی در عرصه تئاتر به شمار میرود.
محمد قدس مجری طرح و علی کریم مدیر اجرایی پروژه «آرش» هستند.
تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیهکنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی، بهعنوان یک پروژه عظیم نمایشی- ارکسترال نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ در رویال هال اسپیناس پالاس روی صحنه میرود.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این تئاتر- ارکسترال به سایت «آرتیکت» مراجعه کنند.
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