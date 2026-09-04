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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

حمید صفت به تئاتر- ارکسترال «آرش» پیوست

حمید صفت به تئاتر- ارکسترال «آرش» پیوست

حمید صفت، خواننده و بازیگر، به تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیه‌کنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صفت خواننده و بازیگر به گروه بازیگران تئاتر- ارکسترال «آرش» پیوست.

حمید صفت پیش از این در سریال «بامداد خمار» به ایفای نقش پرداخته است و تئاتر-ارکسترال «آرش» نخستین تجربه جدی وی در عرصه تئاتر به شمار می‌رود.

محمد قدس مجری طرح و علی کریم مدیر اجرایی پروژه «آرش» هستند.

تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیه‌کنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی، به‌عنوان یک پروژه عظیم نمایشی- ارکسترال نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ در رویال هال اسپیناس پالاس روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این تئاتر- ارکسترال به سایت «آرتیکت» مراجعه کنند.

کد مطلب 6936962

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