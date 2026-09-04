سازش ۲۰ میلیارد تومانی در قاین؛ صلح در یک پرونده ملکی

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد معاونی در گفتگو با مهر، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل‌وفصل اختلافات و کاهش آثار و تبعات ناشی از استمرار دعاوی است.

وی افزود: در همین راستا و همزمان با گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت، با حمایت و ارشادات مجموعه قضایی شهرستان و تلاش اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف قاین مستقر در مجتمع قضایی شهید دکتر بهشتی، زمینه حل‌وفصل یکی از پرونده‌های مهم حقوقی فراهم شد.

پرونده ۲۰ میلیارد تومانی به سازش رسید

رئیس دادگستری شهرستان قاینات بیان کرد: این پرونده با موضوع فسخ مبایعه‌نامه مربوط به دو قطعه زمین در حاشیه جاده قاین ـ اسفشاد و به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در شعبه دوم شورای حل اختلاف مطرح شد.

معاونی ادامه داد: پس از برگزاری پنج جلسه رسیدگی، انجام مذاکرات و ارائه راهکارهای لازم، طرفین به توافق رسیدند و پرونده با صلح و سازش مختومه شد.

وی گفت: مختومه شدن این پرونده از طریق سازش، علاوه بر جلوگیری از تداوم اختلاف و صرف زمان و هزینه بیشتر برای طرفین، ظرفیت مؤثر شوراهای حل اختلاف در ایجاد تفاهم میان اصحاب دعوا را نشان می‌دهد.

سازش در قاین به ۸۵.۸۶ درصد رسید

رئیس دادگستری شهرستان قاینات همچنین از افزایش میزان صلح و سازش در شعبه دوم شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و گفت: در تیرماه امسال، ۷۹.۵۱ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به این شعبه به صلح و سازش منتهی شد که این رقم در مردادماه به ۸۵.۸۶ درصد رسید.

وی افزود: افزایش میزان سازش در مردادماه، بیانگر پیگیری مستمر اعضای شورای حل اختلاف و همراهی قضات و کارکنان مجموعه قضایی شهرستان در ایجاد زمینه گفت‌وگو و تفاهم میان طرفین دعاوی است.

معاونی با قدردانی از تلاش قاضی شعبه دوم دادگاه صلح، دادستان شهرستان و اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف قاین خاطرنشان کرد: دستیابی به سازش در پرونده‌های مهم و دارای ارزش مالی قابل توجه، حاصل همکاری مجموعه قضایی و شورا در مسیر حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

تأکید بر توسعه فرهنگ صلح و گذشت

رئیس دادگستری شهرستان قاینات با بیان اینکه صلح و سازش تنها به معنای مختومه شدن یک پرونده نیست، تصریح کرد: سازش پایدار می‌تواند به حفظ روابط اجتماعی، جلوگیری از تشدید اختلافات و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از استمرار دعاوی کمک کند.

وی گفت: مجموعه قضایی شهرستان قاینات از ظرفیت‌های قانونی شورای حل اختلاف برای توسعه فرهنگ گذشت، مصالحه و حل اختلاف از مسیر گفت‌وگو استفاده خواهد کرد.

معاونی در پایان از تلاش اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف قاین و همکاری قضات و کارکنان دادگستری شهرستان قدردانی کرد.