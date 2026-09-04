امام جمعه ایلام:مسئولان با عوامل اخلال در اقتصاد برخورد کنند

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: با توجه به گرانی در بازار، مسئولان با عوامل اخلال در اقتصاد برخورد کنند
امام جمعه ایلام گفت: مسئولان باید عوامل اخلال در بازار و اقتصاد را شناسایی کنند و اجازه ندهند عدهای با سوءاستفاده از شرایط موجود، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کنند.
حجتالاسلام کریمیتبار با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت، شرایط امروز کشور را حساس و سرنوشتساز دانست و گفت: عبور از این مرحله به هوشیاری، وحدت، امید و مشارکت همه مردم نیاز دارد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دولت اظهار کرد: این پیام نباید تنها یک پیام مناسبتی دیده شود، بلکه میتواند چراغ راهی برای تقویت کشور و عبور از مشکلات موجود باشد و مسئولان و مردم باید از رهنمودهای آن برای حرکت در مسیر پیشرفت بهره بگیرند.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام گفت: تقویت توانمندیهای ایران، معرفی ظرفیتهای کشور، اصلاح کاستیها، رونق تولید، تقویت اقتصاد، توسعه علم و فناوری و حفظ انسجام ملی از موضوعاتی است که باید در مسیر مدیریت شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن جنایات دشمنان علیه ملتها گفت: دشمنانی که ادعای حقوق بشر دارند، در عمل نشان دادهاند که هیچ پایبندی به قوانین و مقررات بینالمللی ندارند و در مواقع مختلف، با اقدامات جنایتکارانه خود چهره واقعیشان را نشان دادهاند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با اشاره به حملات اخیر علیه غیرنظامیان و مردم بیدفاع اظهار کرد: دشمن تلاش میکند شادی مردم را به عزا تبدیل کند و با ایجاد رعب و وحشت، ملتها را تسلیم کند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، پاسخ محکمی به این اقدامات داده است.
وی همچنین با اشاره به سرمایههای انسانی و طبیعی ایران، بر لزوم تبیین موفقیتهای کشور برای نسل جوان تأکید کرد و در پایان، بر اهمیت پرداخت زکات به عنوان وظیفهای شرعی برای عمران و آبادانی جامعه اشاره نمود
نماینده ولیفقیه در استان ایلام همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: برخی دانشآموزان مستعد به دلیل مشکلات مالی برای تأمین نیازهای اولیه تحصیل مانند کیف، لباس و لوازمالتحریر با دشواری مواجه هستند و خیران باید با حمایت از این دانشآموزان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: کمک به دانشآموزان نیازمند تنها یک کمک مالی نیست، بلکه کمک به حفظ عزت، اعتمادبهنفس و آیندهسازی نسل آینده کشور است.
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