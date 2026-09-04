 رسانه باید روایتگر قدرت و اقتدار ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه ماهنشان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور، بر ضرورت تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و برجسته‌سازی توانمندی‌های کشور تأکید کردند.

وی افزود: ایشان همچنین بر پرهیز از هرگونه سخن ناامیدکننده، تضعیف‌کننده انگیزه‌های ملی و عمومی و دوگانه‌سازی‌های موهوم تأکید کرده و تصریح فرمودند که هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب وارد کند، ممنوع است.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه رسانه باید در جهت تقویت امید و انسجام ملی حرکت کند، ادامه داد: عرصه رسانه میدان روایت قدرت‌ها و قوت‌هاست و عرصه مدیریت محل چاره‌جویی کاستی‌هاست؛ بنابراین هرگونه جابه‌جایی این دو عرصه می‌تواند زمینه‌ساز طمع دشمن و فرسایش سرمایه اجتماعی شود.

علی‌اکبری تصریح کرد: ابراز ناتوانی در برابر دشمن یا موضع‌گیری‌هایی که نشانه سازش و تسلیم داشته باشد، از سوی برخی خواص و مسئولان نظام بسیار آسیب‌زاست و نباید اجازه داد چنین مواضعی موجب تضعیف روحیه مردم و خدشه به انسجام ملی شود.

امام جمعه ماهنشان گفت: عرصه رسانه میدان روایت قدرت‌ها و قوت‌ها و عرصه مدیریت، محل چاره‌جویی برای کاستی‌هاست و جابه‌جایی این دو عرصه می‌تواند زمینه‌ساز طمع دشمن و فرسایش سرمایه اجتماعی شود.

نیروهای مقاومت لبنان در کنار ایران ایستاده‌اند

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و نقش جبهه مقاومت گفت: دست قدرت خداوند ان‌شاءالله بار دیگر معجزه خواهد کرد و ملت‌های منطقه را در این مرحله از جنگ سرنوشت‌ساز نیز به پیروزی خواهد رساند.

امام جمعه ماهنشان با تجلیل از رزمندگان مقاومت لبنان افزود: رزمندگان مقاومت لبنان از نخستین روزهای جنگ در کنار جبهه مقاومت بودند و با تمام وجود از آرمان‌های مقاومت دفاع کردند و امیدواریم در این ساعات نیز به فضل و امداد الهی توانمندی خود را به دنیا نشان دهند.

وی از مردم مؤمن و مسلمان خواست با دعا و قرائت سوره فتح برای پیروزی جبهه مقاومت دعا کنند و گفت: لبنان فرزند نظام و بخشی از جبهه مقاومت است و باید نسبت به حفظ جایگاه آن توجه جدی داشت.

علی‌اکبری با اشاره به اهمیت منطقه علی‌الطاهر نیز اظهار کرد: علی‌الطاهر صرفاً یک نقطه از سرزمین نیست، بلکه بخشی از جبهه مقاومت محسوب می‌شود و باید از آن صیانت کرد.

امام جمعه ماهنشان همچنین با تبریک عملیات نیروهای انصارالله یمن گفت: عملیات وسیع انصارالله و پیروزی آنان را تبریک می‌گوییم؛ یمن قهرمان بخشی از جبهه مقاومت است و پیروزی یمن، پیروزی مقاومت محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که عملیات‌های نیروهای مقاومت ادامه پیدا کند و افزود: امیدواریم این پیروزی‌ها استمرار داشته باشد و در نهایت به پیروزی نهایی جبهه مقاومت منجر شود.

نیروهای مسلح ایران توانمندی‌های خود را به دشمن نشان دادند

علی‌اکبری با اشاره به درگیری‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دشمن متخاصم گفت: نیروهای مسلح ایران در این درگیری‌ها نشان دادند که حملات آنها تصادفی و بدون هدف نیست، بلکه رزمندگان دلیر اسلام با شناسایی دقیق محل‌های استقرار و اقامت نیروهای نظامی و اطلاعاتی دشمن، اهداف مورد نظر را مورد اصابت قرار می‌دهند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقدامات دقیق خود توانسته‌اند ضربات مؤثری به دشمن وارد کنند و تلفات قابل توجهی از نیروهای متخاصم بگیرند.

امام جمعه ماهنشان با خطاب قرار دادن دشمنان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ایران، ایران است و دشمن ملت ایران را نشناخته است. این ملت درس خود را از ائمه اطهار(ع) آموخته و ذلت را نمی‌پذیرد و شهادت در راه حق را سعادت حقیقی می‌داند.

علی‌اکبری با اشاره به حملات دشمن به غیرنظامیان گفت: دشمن با حمله به مجلس عروسی و به شهادت رساندن زنان و کودکان، رذالت و ماهیت خود را آشکار کرد.

وی ادامه داد: دشمن بداند ملت ایران از خون عزیزان خود نخواهد گذشت و مطالبه خون تک‌تک شهدا را خواهد کرد و هیچ متجاوزی از پاسخ ملت ایران در امان نخواهد بود.

حضور مردم در صحنه، یکی از ارکان قدرت ایران است

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در صحنه اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته، تجمعات و حضور خیابانی مردم به‌عنوان یکی از ارکان قدرت ایران توانسته است به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی تثبیت شود و تداوم این حماسه ضروری است.

وی افزود: دشمن همچنان به ایجاد اغتشاشات داخلی امید دارد و حضور حماسی مردم می‌تواند تمام محاسبات و تخیلات دشمن را برهم بزند.

علی‌اکبری تأکید کرد: استمرار این حماسه نیازمند تبیین‌گری صحیح و روشنگری است و رسانه‌ها، نخبگان و مسئولان باید در مسیر تبیین واقعیت‌های کشور و تقویت روحیه عمومی جامعه نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

امام جمعه ماهنشان در ادامه با گرامیداشت سیزدهم شهریور، روز تعاون، گفت: تعاون می‌تواند به‌عنوان بازوی قدرتمند نظام در ایجاد اشتغال و استفاده از منابع نو و جدید نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: توسعه بخش تعاون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن می‌تواند در تحقق اهداف نظام در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد و از اساسی‌ترین، منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین راهکارها برای استقرار عدالت و نجات اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش وابستگی به منابع نفتی به شمار می‌رود.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: تقویت تعاون و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های داخلی و مردمی را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش اشتغال منجر شود.

۱۷ شهریور از نقاط عطف پیروزی انقلاب اسلامی است

وی همچنین با گرامیداشت سالروز قیام ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ اظهار کرد: واقعه ۱۷ شهریور و خون پاک شهدای این روز، یکی از نقاط عطف و مقاطع جهش در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

امام جمعه ماهنشان افزود: یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور باید همواره زنده نگه داشته شود، چراکه فداکاری و ایستادگی آنان در شکل‌گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت و این روز یکی از برگ‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.