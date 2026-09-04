به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با اشاره به فریاد انتقام و خونخواهی امام شهید و همه شهیدان در اجتماعات شبانه مردم، اظهار داشت: این فریاد انتقام و خونخواهی باید همچنان صدایش بلند باشد، همچنان باید رعب، وحشت و ترس بر دژخیمان دنیاپرست حاکم باشد.
قاتلین رهبر شهید و همه شهیدان باید قصاص شوند
وی گفت: وقتی رهبر انقلاب اسلامی بر استمرار اجتماعات شبانه تأکید دارند، مردم با یاری خداوند همچنان با کمیت و کیفیت بیشتر و برنامهریزی دقیق حضور در خیابانها را خواهند داشت، هر خون ریختهای خون بهایی دارد، خونبهای شهیدان و امام شهید ما این است که امت اسلامی از قاتلین جنایتکار قصاص خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: پرچم وحدت، انسجام و دوری از تفرقه همچنان باید برافراشته باشد. هر گونه اختلاف ممنوع است، همه زیر پرچم خونخواهی و قصاص از جنایتکاران مستحکم تا نابودی دشمنان ایستادهایم.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ارتش تروریستی آمریکا که سابقه طولانی در تبدیل جشن و عروسی به عزا دارد، در سیرک مراسم جشن عروسی را به خاک و خون تبدیل کرد و پنج نفر شهید و دهها نفر زخمی شدند، گفت: به آنهایی که هنوز امضای رئیسجمهور را معتبر میدانند، باید گفت چه زمانی باید از خواب بیدار شوند؟ اینهمه جنایت بعد از تفاهمنامه رخداده، کی باید از این خواب غفلت بیدار و هوشیار شوند؟ برخی آدرس اشتباهی میدهند.
کمبودها و ضعفها باید برطرف شوند
وی افزود: درهرحال نیروهای مسلح و مقتدر سپاه پاسداران و ارتش، استوار و محکم و کوبنده ارتش تروریستی آمریکا را به جهنم فرستاده و خسارت سنگینی به پایگاههای آنها وارد کرده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر اینکه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی میدانند که در جهنمی گرفتار شدهاند که نمیتوانند از آن بیرون بیایند، تصریح کرد: نخبگان ایران اسلامی را پیروز این جنگ میدانند، این نبرد تا رسیدن به پیروزی کامل و تثبیت این پیروزی با یاری خداوند و نصرت الهی ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه توصیه دیگر مقام معظم رهبری این است که ضعفها، کمبودها و نارساییها را باید برطرف کرد، باید برای برطرفکردن آنها اقدام کرد، گفت: آنها را به زبان نیاوریم که دشمن به واسطه بیان آنها احساس خوشحالی و بر اساس آنها برنامهریزی کند، رهبری فرمودند که اینها را حل کنید، اینها را بر زبان نیاورید.
وی گفت: آنچه را که باید به زبان آورد ایران قوی است، همه ما مخاطب این فرموده مقام معظم رهبری هستیم، خصوصاً افراد سیاسی و اجرایی که سخنانش برد بینالمللی دارد باید خیلی بیشتر به این توصیهها توجه کنند.
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