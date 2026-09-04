به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری پیش از ظهر جمعه در دیدار با فرمانده پدافند هوایی ارتش در استان کرمانشاه، با اشاره به شرایط منطقه و ایستادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این روزها سپری خواهد شد و دشمن ناچار به پذیرش شکست قطعی و نهایی و ترک سرافکنده منطقه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه افزود: امروز همه نیروهای ما به فضل خدا آماده‌اند که اگر دشمن از هر نقطه‌ای تعرض کند، با همان روحیه و اقتدار ایفای نقش کنند و در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی داشته باشند.

وی اطاعت‌پذیری از فرماندهی کل قوا و ولایت را یکی از عوامل اصلی ایستادگی پولادین و شجاعانه نیروهای مسلح دانست و گفت: تبعیت از فرماندهی کل قوا و حرکت در مسیر ولایت، از مهم‌ترین عوامل حفظ انسجام، آمادگی و روحیه مقاومت نیروهای مؤمن کشور در برابر دشمنان است.

شکست سنگین دشمن در جنگ ۱۲ روزه

آیت‌الله غفوری با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: نیروهای مؤمن و شجاع کشور در این جنگ در برابر مجهزترین، قسی‌القلب‌ترین و قانون‌شکن‌ترین ارتش دنیا ایستادند و شکست سنگینی به دشمن تحمیل کردند.

وی ادامه داد: عظمت این پیروزی شاید برای کسانی که درون ماجرا هستند کاملاً آشکار نباشد، اما ناظران بیرونی به خوبی می‌بینند که ابهت و سیطره آمریکا در دنیا شکسته شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آنچه در این تقابل به وقوع پیوست، تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه ایستادگی ملت ایران و نیروهای مؤمن کشور در برابر دشمن، آثار و پیامدهای گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان به همراه داشته است.

وی افزود: ایستادگی نیروهای مؤمن ایران در برابر دشمن، زمینه‌ساز جرئت و جسارت ملت‌های دیگر برای ایستادگی در برابر آمریکا شده است و ملت‌های آزاده بیش از گذشته به این باور رسیده‌اند که می‌توان در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کرد.

قدردانی از مجاهدت نیروهای مسلح

آیت‌الله غفوری در ادامه با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح اظهار کرد: از زحمات همه نیروها تقدیر و تشکر می‌کنم و از طرف رهبر معظم انقلاب نیز مراتب قدردانی و دعاگویی را اعلام می‌کنم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و روحیه ایستادگی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، تبعیت از فرماندهی کل قوا و برخورداری از روحیه جهاد و مقاومت، آماده دفاع از کشور و مقابله با هرگونه تعرض دشمن هستند.

در این دیدار، فرمانده پدافند هوایی ارتش در استان کرمانشاه نیز گزارشی از آمادگی و توانمندی نیروهای تحت امر ارائه کرد و بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای صیانت از آسمان و امنیت کشور تأکید شد.