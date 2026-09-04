حجت الاسلام حسینی اشکوری: هفته وقف فرصتی برای احیای موقوفات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حامد حسینی اشکوری ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه لنگرود و همزمان با هفته وقف، اظهار کرد: وقف یکی از سنت‌های حسنه الهی است که از دیرباز مورد توجه مردم بوده و حتی پیش از اسلام نیز وجود داشته و اسلام نیز بر این سنت ارزشمند تأکید کرده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با بیان اینکه خداوند متعال نخستین واقف جهان هستی است، تصریح کرد: بر اساس حدیثی از امام کاظم(ع)، «زمین از آن خداوند است و آن را برای بندگانش وقف کرده است» تا بندگان خدا بتوانند در آن به عبادت و بندگی بپردازند.

وی پیامبر اکرم(ص) را نخستین واقف در جهان اسلام دانست و گفت: پیامبر گرامی اسلام نیز هفت بوستان و هفت مزرعه‌ای را که پس از جنگ به ایشان هدیه شده بود، وقف کردند و تولیت آن را پس از خود به حضرت زهرا(س) سپردند.

وقف؛ سنتی که آثار آن پس از مرگ انسان باقی می‌ماند

حجت الاسلام حسینی اشکوری با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در زمینه وقف بیان کرد: امیرالمؤمنین(ع) نخلستان‌ها و چاه‌های متعددی را آباد و حفر کردند و در روایات آمده است که پیش از آنکه عرق ایشان خشک شود، دستور می‌دادند قلم و کاغذ بیاورند تا آن اموال را در راه خدا وقف کنند.

وی با اشاره به مفهوم صدقه جاریه تصریح کرد: پس از مرگ انسان پرونده اعمال او بسته می‌شود، اما در مواردی همچون تربیت فرزند صالح، برجای گذاشتن علم نافع و صدقه جاریه، آثار عمل انسان همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود افزود: وقف یکی از روشن‌ترین مصادیق صدقه جاریه است؛ زیرا ممکن است فرد سال‌ها پیش از دنیا رفته باشد، اما تا زمانی که مردم از موقوفه او بهره‌مند می‌شوند و نیت واقف اجرا می‌شود، ثواب آن نیز برای او استمرار دارد.

وی با اشاره به موقوفه آخوند ملاشفیع در لنگرود خاطرنشان کرد: ده‌ها سال از درگذشت این واقف گذشته است، اما بخشی از نیت او همچنان در دهه پایانی ماه صفر در مسجد جامع لنگرود اجرا می‌شود و ثواب این اقدام خیر همچنان به روح واقف می‌رسد.

وقف؛ مصداقی از باقیات‌الصالحات و نیکوکاری

حجت الاسلام حسینی اشکوری با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره باقیات‌الصالحات اذعان کرد: انسان به دنبال ماندگاری و جاودانگی است و اگر خود او ماندگار نباشد، تلاش می‌کند آثار و اموالش را ماندگار کند؛ وقف یکی از مصادیق روشن این ماندگاری است.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم بر انفاق از آنچه انسان دوست دارد تأکید کرده است و وقف نیز زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که انسان از مال ارزشمند و مورد علاقه خود در راه خدا بگذرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با بیان اینکه بخشیدن اموال بلااستفاده نیز اقدامی خیر محسوب می‌شود، بیان کرد: ارزش والاتر زمانی است که انسان ملکی، زمین، خانه یا مغازه‌ای را که برایش ارزشمند است، در راه خدا و برای رفع نیاز فقرا، نیازمندان یا دیگر امور خیر وقف کند.

وی وقف را مصداقی از جهاد با مال دانست و گفت: در آموزه‌های دینی، جهاد با مال در کنار جهاد با جان مورد توجه قرار گرفته و وقف نیز از جلوه‌های ارزشمند این نوع جهاد و انفاق است.

وقف؛ انفاقی بی‌منت برای رفع نیاز جامعه

حجت الاسلام حسینی اشکوری با اشاره به ویژگی‌های وقف اظهار کرد: در کمک مستقیم ممکن است نیازمند، فرد خیر را ببیند و کمک دریافت کند، اما در وقف، فرد می‌تواند ملکی را برای امور خیر اختصاص دهد و عواید آن برای سال‌ها در اختیار فقرا، نیازمندان یا سایر امور عام‌المنفعه قرار گیرد، بدون آنکه گیرنده کمک حتی واقف را بشناسد.

وی با اشاره به تنوع نیت‌های وقف در کشور گفت: بخش قابل توجهی از موقوفات مربوط به روضه‌خوانی و عزاداری سیدالشهدا(ع) است و بیش از ۶۰ درصد موقوفات مرتبط با روضه‌خوانی در دوران پهلوی اول ایجاد شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود تأکید کرد: امروز نیز واقفان باید نیازهای روز جامعه را شناسایی کنند و بر اساس نیازهای جدید، وقف‌های جدید داشته باشند.

وی افزود: در کشور وقف‌هایی در حوزه توسعه فناوری هسته‌ای، تقویت جبهه مقاومت و توان موشکی، امور فرهنگی، تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب و همچنین حوزه‌های اجتماعی از جمله کمک به بیماران صعب‌العلاج و کودکان و زنان بی‌سرپرست شکل گرفته است.

لنگرود ۳۶۰ موقوفه با و ۱۳۶۳ رقبه دارد

حجت الاسلام حسینی اشکوری با ارائه گزارشی از وضعیت موقوفات شهرستان لنگرود اظهار کرد: این شهرستان دارای ۳۶۰ موقوفه در قالب ۱۳۶۳ رقبه است که حدود ۸۰ درصد موقوفات دارای قید زمان و مکان مشخص هستند و بیش از ۱۰۰ نوع نیت متنوع دارند.

وی از افزایش عواید موقوفات شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری عواید موقوفات رشد قابل توجهی داشته و در پنج ماهه نخست امسال نیز درآمد موقوفات ۲۶٠ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت موقوفات افزود: در پنج ماهه نخست امسال ۱۲ سند مالکیت برای تثبیت موقوفات اخذ شده و ۳۰ مورد دادخواست نیز در این زمینه انجام شده است.

وی همچنین از اجرای نیت حدود ۶ میلیارد تومانی موقوفات در یک سال گذشته خبر داد و بیان کرد: بخشی از موقوفات همچنان در تصرف افراد قرار دارد و برخی متصرفان نیز حقوق موقوفات را پرداخت نمی‌کنند؛ در صورت احیای این موقوفات و پرداخت حقوق مربوطه، درآمد موقوفات می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و زمینه برای حل بخشی از مشکلات فرهنگی و معیشتی شهرستان فراهم شود.

تأکید بر صیانت از حقوق موقوفات

حجت الاسلام حسینی اشکوری با تأکید بر برخورد قانونی با تضییع‌کنندگان حقوق موقوفات اذعان کرد: در برابر موقوفه‌خواران و افرادی که به حقوق موقوفات تعدی می‌کنند، به هیچ عنوان عقب‌نشینی نخواهیم کرد و در مسیر احقاق حقوق موقوفات محکم ایستاده‌ایم.

وی افزود: اداره اوقاف به عنوان امین دولت و مردم، خود را موظف به اجرای صحیح نیت واقفان و صیانت از حقوق موقوفات می‌داند و در این مسیر با تمام توان اقدام خواهد کرد.

مردم لنگرود ۱۵ میلیارد تومان به بقاع متبرکه کمک کردند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود همچنین با اشاره به کمک‌های مردمی به بقاع متبرکه شهرستان اظهار کرد: مردم لنگرود در یک سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان به بقاع متبرکه کمک کرده‌اند.

وی ادامه داد: این کمک‌ها در قالب طرح مودت و به شکل‌های مختلف از جمله تأمین مصالح ساختمانی، خرید فرش و تجهیزات، کمک به ضریح و صندوق‌های بقاع متبرکه انجام شده است.

حجت الاسلام حسینی اشکوری با اشاره به اقدامات حمایتی اداره اوقاف گفت: در سال گذشته حدود یک‌هزار بسته معیشتی میان نیازمندان و جامعه هدف توزیع شده است.

وی افزود: هرچه وضعیت موقوفات و بقاع متبرکه بهبود پیدا کند، امکان ارائه خدمات بیشتر به نیازمندان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

حرکت بقاع متبرکه لنگرود به سمت قطب فرهنگی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به برنامه سه‌ساله این اداره برای بقاع متبرکه گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم ترکیب هیئت امنای بقاع متبرکه، تا حد امکان، به سمت استفاده بیشتر از جوانان مؤمن، انقلابی و پای کار تغییر کند.

وی هدف از این اقدام را تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت جوانان بتوانیم این هدف را در بقاع متبرکه شهرستان عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام حسینی اشکوری در پایان با قدردانی از امام جمعه، رئیس ستاد نماز جمعه و نمازگزاران لنگرود گفت: برای اجرای بهتر نیات واقفان و خدمت‌رسانی بیشتر به نیازمندان، از همه مسئولان، خیران و مردم درخواست همکاری و همراهی داریم.