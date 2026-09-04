به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به برکات وجود مقدس امام عصر (عج) اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای انسانهای مؤمن و باتقوا، توجه به نعمتهای الهی است؛ نعمتهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده، قابل شمارش نیست و انسان هر اندازه برای شکرگزاری آنها تلاش کند، از عهده ادای حق این نعمتها برنمیآید.
وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم بر یادآوری نعمتها، گفتوگو درباره آنها و برجسته کردن نعمتهای الهی تأکید کرده است؛ این نعمتها هم شامل نعمتهای مادی و هم نعمتهای معنوی است و توجه به آنها میتواند آثار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان داشته باشد.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به آیات قرآن کریم ادامه داد: در سوره مبارکه مائده و همچنین سوره مبارکه ضحی بر توجه به نعمتهای الهی تأکید شده است و در بخشهای مختلف قرآن کریم نیز نعمتهایی مانند زمین، خواب، شب و روز، آسمان و باران مورد توجه قرار گرفتهاند.
ولایت و امامت از بزرگترین نعمتهای الهی است
محمدی با تأکید بر اهمیت نعمت ولایت و امامت اظهار کرد: یکی از بزرگترین نعمتهایی که باید بیش از سایر نعمتها مورد توجه قرار گیرد، نعمت ولایت و امامت است که در آیات و روایات نیز بر آن تأکید فراوان شده است.
وی با اشاره به آیه پایانی سوره مبارکه تکاثر گفت: خداوند متعال با چند تأکید اعلام میکند که از نعمتها سؤال خواهد شد و بر اساس روایتی از امام صادق (ع)، یکی از مهمترین نعمتهایی که انسان درباره آن مورد پرسش قرار میگیرد، نعمت ولایت و امامت است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به گذشت حدود ۶ ماه از آغاز دوره رهبری آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای خاطرنشان کرد: در این مدت شاهد بودیم که ایشان نیز همچون رهبر شهید پیشین، کشور اسلامی را راهبری و هدایت میکنند و باید شکر این نعمت بزرگ را به جا آوریم.
وی افزود: شکرگزاری این نعمت بزرگ در شرایط کنونی، حفظ وحدت و حرکت جامعه حول محور رهبری است.
وحدت اجتماعی باید محور حرکت جامعه باشد
محمدی با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت هفته وحدت گفت: در این پیام بر وحدت امت اسلامی و انسجام اجتماعی تأکید شده است و برای شکلگیری و استمرار هر وحدتی، وجود یک محور ضروری است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، محور وحدت جامعه ولایت فقیه است و همه باید حول این محور وحدت داشته باشیم و از انسجام اجتماعی و ملی صیانت کنیم.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به توصیههای رهبر انقلاب به مسئولان اظهار کرد: رهبر انقلاب بر برجسته کردن نقاط قوت کشور تأکید کردهاند و در پیام خود نیز از تلاشهای دولتمردان، به ویژه رئیسجمهور و مسئولان، در شرایط تحریم، محاصره و محدودیتهای مختلف قدردانی کردهاند.
وی افزود: بیان نقاط ضعف زمانی ضرورت دارد که با هدف برنامهریزی و رفع مشکلات انجام شود، اما اصل بر این است که نقاط قوت کشور و ظرفیتهای موجود برای مردم تبیین و برجسته شود.
تقویت تعاونیها میتواند به رونق تولید کمک کند
محمدی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر مسئله تولید اظهار کرد: یکی از راههای تحقق رونق تولید، تقویت بخش تعاون است و ایجاد و توسعه تعاونیها به ویژه در عرصه تولید میتواند به کاهش مشکلات اقتصادی کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت انسجام اجتماعی تصریح کرد: رهبر انقلاب به صراحت اعلام کردهاند که هر اقدامی که به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است و همه ما موظف هستیم از وحدت و انسجام جامعه پاسداری کنیم.
برداشت «تعطیلی حجاب» از پیام رهبری نادرست است
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به برخی برداشتها از پیام اخیر رهبر انقلاب درباره انسجام اجتماعی گفت: تأکید بر حفظ انسجام اجتماعی به معنای تعطیلی مسائل اساسی مانند حجاب و عفاف نیست.
وی افزود: برخی تحلیلگران پس از انتشار پیام رهبر انقلاب این برداشت را مطرح کردند که دیگر نباید در موضوع حجاب اقدامی انجام شود، در حالی که چنین برداشتی نادرست است.
محمدی ادامه داد: اگر در حوزه حجاب و عفاف اقدامی نسنجیده، احساسی و بدون پشتوانه علمی انجام شود، ممکن است به انسجام اجتماعی آسیب وارد کند، اما بیتوجهی به این موضوع نیز میتواند آسیبهای جدی به خانواده و جامعه وارد کند.
وی با بیان اینکه دشمن برای ترویج بیحیایی و تضعیف بنیان خانواده برنامهریزی کرده است، گفت: نباید از پیام رهبر انقلاب این برداشت را داشت که حجاب و عفاف رها شود، بلکه این حوزه باید با تدبیر و برنامه ساماندهی شود تا به تقویت خانواده و انسجام اجتماعی کمک کند.
ماجرای بنینضیر؛ درس تاریخی برای مواجهه با پیمانشکنان
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به سالروز غزوه بنینضیر اظهار کرد: ماجرای بنینضیر و آیات سوره مبارکه حشر، یکی از عبرتهای تاریخی برای مسلمانان است.
وی افزود: سه طایفه بنیقینقاع، بنینضیر و بنیقریظه در مدینه با پیامبر اسلام (ص) پیمان داشتند، اما بنینضیر با پیمانشکنی و حتی طراحی نقشه ترور پیامبر (ص) از تعهدات خود عبور کرد.
محمدی ادامه داد: پیامبر اسلام (ص) در برابر این پیمانشکنی برخورد قاطع داشتند و این موضوع نشان میدهد که اگر دشمن به تفاهمها و تعهدات پایبند نباشد، باید با او جدی و قاطعانه برخورد کرد.
پاسخ نیروهای مسلح به حملات آمریکا نشاندهنده قدرت ایران است
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به حملات اخیر نیروهای آمریکایی در جنوب کشور اظهار کرد: چند شب پیش ارتش آمریکا در حملهای به مناطق مختلف کشور جنایتی را رقم زد که نمونههای مشابه آن پیش از این در عراق، یمن، افغانستان و پاکستان نیز دیده شده است.
وی افزود: در این حملات، یک مراسم عروسی به عزاداری تبدیل شد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبندهای به این اقدامات دادند و مراکز نظامی آمریکا در اردن، بحرین، کویت و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفت.
محمدی تصریح کرد: این عملیات نشان داد که ملت ایران اهل عقبنشینی، پذیرش ذلت و باجدهی به دشمن نیست و نیروهای مسلح کشور در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، از امنیت و منافع ملت ایران دفاع خواهند کرد.
ایرانیها قیام کردهاند؛ آمریکا از منطقه خارج خواهد شد
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره اینکه «ایرانیها چه زمانی قیام میکنند؟» گفت: ایرانیها سال ۱۳۵۷ قیام کردند و آمریکاییها را از کشور بیرون کردند.
امام جمعه موقت اصفهان افزود: ملت ایران به برکت خون رهبر شهید و شهدا ایستاده است و آمریکا را از منطقه بیرون خواهد کرد.
وی ادامه داد: ایرانیها قیام کردهاند و رژیم صهیونیستی را نیز نابود خواهند کرد و این قیام و ایستادگی تا رسیدن به پیروزی کامل ادامه خواهد داشت.
محمدی با تأکید بر نقش مردم و نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان گفت: ملت ایران نشان داده است که در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل و مزدوران آنها عقبنشینی نخواهد کرد.
تأکید بر وحدت جبهه مقاومت
امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به تحولات لبنان گفت: درباره آخرین تحولات منطقه و وضعیت تپههای علیالطاهر اخبار مختلف و گاه متناقضی منتشر میشود، اما جمهوری اسلامی ایران به وحدت جبهه مقاومت اعتقاد راسخ دارد.
وی با اشاره به تحولات یمن خاطرنشان کرد: پیروزیهای انصارالله در یمن کاملاً مشهود است و ما باور داریم که مجموعه جبهه مقاومت با لطف خداوند به پیروزی خواهد رسید.
محمدی تأکید کرد: جبهه مقاومت در برابر جبهه باطل ایستادگی خواهد کرد و سرانجام پیروزی و عزت نصیب جریان مقاومت و شکست و ذلت نصیب دشمنان خواهد شد.
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