به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین درویش زاده، در خطبههای نماز جمعه این هفته فهرج بر ضرورت «جهاد تبیین» در برابر جنگ رسانهای دشمن تأکید کرد و گفت: در حالی که جبهه کفر با استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی به دنبال تحریف حقیقت و بدبین کردن مردم از آینده کشور هستند، مسلمانان باید با ارائه روایتهای درست، در این عرصه پیشقدم شوند.
وی با اشاره به اینکه جهاد تنها به معنای نبرد نظامی نیست افزود: جهاد زبانی و تبیین حقایق، مرتبهای از مراتب جهاد است که در مقابل وارونهسازیهای دشمن ضرورت مییابد و دشمنی که خود عامل نسلکشی و ناقض حقوق بشر است، با حربه رسانهای تلاش میکند جای قاتل را مقتول و ظالم را مظلوم جلوه دهد.
وی با یادآوری سیره اهلبیت (ع) ادامه داد: حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) بزرگترین الگوهای جهاد تبیین بودند که در سختترین لحظات، حق را تبیین و چهره شوم دشمن را برملا کردند و امروز نیز ما موظفیم در فضای مجازی، در برابر روایتهای انحرافی، سکوت نکنیم و روایت درست را به جامعه عرضه کنیم.
درویشزاده، با یادکرد از سیره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، وی را یکی از علمداران جهاد تبیین در عصر حاضر دانست و گفت: شهید سلیمانی تنها در میدانهای نظامی حضور نداشت، بلکه در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز با زبان خود به جهاد پرداخت و او در نوشتهها و نامههای خود، همواره به روشنگری و تبیین حقایق در برابر فریبهای دشمن میپرداخت.
امام جمعه موقت فهرج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت اقتصاد حلال، به موضوع تجارت و کسبوکار پرداخت و با استناد به روایات، آن را عامل برکت در زندگی و عزت انسان دانست.
وی، هشدار داد: نباید برای رسیدن به ثروت، از مسیرهای غیرشرعی یا زیر پا گذاشتن قوانین الهی عبور کرد.
وی، با اشاره به ریشههای تاریخی، «حب جاه، مقام و ثروت» را از عوامل اصلی انحراف انسانها در تاریخ ذکر کرد و گفت: باید مراقب بود که ثروت و منصب، انسان را دچار تکبر یا فرو رفتن در مسیرهای غلط نکند؛ همان مسیری که در حادثه کربلا، بسیاری را از همراهی با حق بازداشت.
امام جمعه موقت فهرج با اشاره به مناسبتهای پیش رو، از مردم خواست در روزهای آتی، یاد و خاطره حوادث تلخ تاریخی همچون کشتار جمعی ۱۵ شهریور و همچنین شهادت آیتالله مدنی، امام جمعه تبریز را گرامی بدارند.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود حملات بزدلانه و ترورها، قطار انقلاب با تکیه بر تربیت انسانهای وارسته، همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد.
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