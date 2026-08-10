امام جمعه فهرج: خبرنگاران برای حل معضلات اجتماعی راهکار ارائه دهند 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی قربانینژاد، بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تمجید از عملکرد خبرنگاران متعهد و صادق شهرستان فهرج، از ظرفیت رسانهها و مستندسازان برای مستندسازی ریشهای مسائل و کمک به فرآیند فرهنگسازی در جامعه دعوت کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در پیشبرد اهداف اجتماعی، گفت: خبرنگاران متعهد شهرستان در روز های اخیر، دلسوزانه و به دور از حاشیهسازی، به دنبال انتقال حقایق بودهاند و آنچه از بدنه خبرنگاران شهرستان دیده میشود، تعهد، صداقت و تدین است و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.
امام جمعه فهرج با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در فعالیتهای رسانهای، پیشنهاد داد: مستندسازان و خبرنگاران به جای تمرکز صرف بر یافتن نقصها، به دنبال مستندسازی ریشهای مسائل و ارائه راهکار باشند.
وی گفت: رسانهها باید با همکاری نهادهای مرتبط، مستندهایی تهیه کنند که دلایل بروز برخی معضلات اجتماعی را به تصویر بکشد تا مردم علاوه بر دیدن مشکل، راهکارها را نیز بشناسند.
قربانی نژاد، در ادامه با اشاره به ظرفیت شبکههای اجتماعی، خواستار استفاده بهینه از این ابزارها در جهت فرهنگسازی و تعامل با نهادهای اجرایی شد.
امام جمعه فهرج همچنین به برخی چالشهای جاری از جمله مسائل اقتصادی و معضلاتی نظیر قاچاق سوخت و آسیبهای اجتماعی اشاره و تأکید کرد: حل این مسائل، نیازمند تصمیمگیری در سطوح کلان کشور است.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه امام جمعه، بیان مطالبات واقعی مردم و انتقال صدای آنها به سطوح بالاتر است.
امام جمعه فهرج در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از «شبکه امامت» جهت بهبود سطح آگاهیبخشی و رساندن پیامهای مسئولان و مطالبات مردم، از رسانه های شهرستان خواست تا با تقویت این شبکه، به تقویت جریان اطلاعرسانی درست در شهرستان کمک کنند.
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