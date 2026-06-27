علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی مسدود و این محور به صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب برقرار شده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در محور کندوان، در محدوده‌های میانک تا مجلار، با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: همچنین در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چراغ تا باجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با بیان اینکه تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان به صورت عادی و روان جریان دارد، تصریح کرد: از نظر شرایط جوی نیز مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور سوادکوه مشاهده می‌شود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.