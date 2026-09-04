امام جمعه دیواندره: اخلاق نبوی باید در متن زندگی اجتماعی مردم جاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره که با حضور گسترده مردم و جمعی از فرماندهان و مسئولان شهرستان در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین جایگاه اخلاق در سیره پیامبر اکرم (ص) پرداخت.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام مرتبط با میلاد پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: یکی از برجسته‌ترین ابعاد شخصیت رسول اکرم (ص)، اخلاق نیکو و رفتار کریمانه ایشان با مردم بود و همین ویژگی‌ها سبب شد پیامبر اسلام به الگویی ماندگار برای بشریت تبدیل شود.

امام جمعه دیواندره، تواضع را از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم (ص) برشمرد و گفت: پیامبر اسلام در هیچ شرایطی خود را برتر از مردم نمی‌دانست و چه در دوران سختی و چه پس از پیروزی و گسترش اسلام، رفتار متواضعانه خود را حفظ کرد.

ماموستا مرادی افزود: عظمت پیامبر اکرم (ص) در قدرت، ثروت و جایگاه ظاهری نبود، بلکه آنچه شخصیت ایشان را متمایز می‌کرد، برخورداری از فضائل اخلاقی و کمالات انسانی بود.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره شخصیت پیامبر اسلام (ص)، بیان کرد: خداوند در قرآن از اخلاق عظیم پیامبر یاد کرده و ایشان را اسوه‌ای برای مؤمنان معرفی کرده است؛ از این رو سیره پیامبر می‌تواند برای انسان امروز نیز الگوی رفتاری و اخلاقی باشد.

پیامبر اسلام الگوی تواضع و مردم‌داری

امام جمعه دیواندره با اشاره به نحوه معاشرت پیامبر اکرم (ص) با مردم عنوان کرد: رسول خدا با افرادی که در محضر ایشان حضور می‌یافتند با روی گشاده و رفتاری صمیمانه برخورد می‌کرد و هر فرد احساس می‌کرد مورد توجه و محبت ویژه ایشان قرار دارد.

ماموستا مرادی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) در زندگی شخصی نیز ساده‌زیستی را سرلوحه خود قرار داده بود و در پوشش، خوراک و شیوه زندگی، خود را از مردم جدا نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام در برخورد با داشته‌های مادی سخت‌گیر نبود، افزود: سیره آن حضرت نشان می‌دهد ارزش انسان به تجملات و امکانات زندگی وابسته نیست و ساده‌زیستی، تواضع و قناعت می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل اخلاقی در جامعه باشد.

امام جمعه دیواندره همچنین بخشندگی را از دیگر ویژگی‌های رسول اکرم (ص) دانست و گفت: پیامبر اسلام اهل سخاوت بود و در کمک به دیگران از بخشش داشته‌های خود دریغ نمی‌کرد و تا زمانی که کاری موجب نافرمانی خداوند نبود، آسان‌ترین راه را برای مردم انتخاب می‌کرد.

وی با اشاره به روایت حضرت عایشه (رض) درباره اخلاق پیامبر اظهار کرد: اخلاق رسول خدا چنان با آموزه‌های قرآن پیوند خورده بود که می‌توان رفتار و منش ایشان را تجسم عملی تعالیم قرآن دانست.

شوخ‌طبعی در کنار حفظ کرامت انسان

ماموستا مرادی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) شخصیتی شاد و خوش‌رو داشت، گفت: شوخ‌طبعی در سیره پیامبر با دروغ و بی‌اخلاقی همراه نبود و آن حضرت در عین مزاح، حقیقت و کرامت افراد را رعایت می‌کرد.

وی افزود: نمونه‌های متعددی از رفتار پیامبر با اصحاب نشان می‌دهد که آن حضرت برای ایجاد نشاط در میان مردم از شوخی‌های سالم استفاده می‌کرد و فضای ارتباطی خود را بر محبت و صمیمیت استوار ساخته بود.

امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: همین رفتار متعادل نشان می‌دهد دین اسلام با شادی و نشاط مخالف نیست، بلکه بر رعایت حدود اخلاقی و حفظ حرمت انسان‌ها در روابط اجتماعی تأکید دارد.

ماموستا مرادی یکی دیگر از جلوه‌های سیره نبوی را مشارکت در امور جمعی عنوان کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) حتی در سفر نیز برای خود امتیاز ویژه‌ای قائل نبود و همانند دیگر همراهان در انجام کارها مشارکت می‌کرد.

وی ادامه داد: این رفتار پیامبر بیانگر آن است که مسئولیت و جایگاه اجتماعی نباید انسان را از مشارکت در کارهای جمعی و همراهی با دیگران دور کند.

امام جمعه دیواندره با اشاره به رفتار پیامبر در خانواده نیز اظهار کرد: رسول اکرم (ص) در محیط خانه نیز الگویی از خوش‌رفتاری بود و در ارتباط با همسران خود، گفت‌وگو، محبت و رعایت شرایط روحی آنان را مورد توجه قرار می‌داد.

ماموستا مرادی تصریح کرد: خانواده یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز اخلاق انسانی است و اگر افراد بتوانند اخلاق نیکو، گذشت و احترام را از محیط خانواده آغاز کنند، آثار آن در سطح جامعه نیز نمایان خواهد شد.

پیامبر اسلام فرستاده‌ای برای همه بشریت

وی در ادامه با اشاره به جایگاه جهانی رسالت پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد: قرآن کریم رسالت حضرت محمد (ص) را محدود به قوم و سرزمین خاصی نمی‌داند و پیام ایشان را برای همه انسان‌ها معرفی می‌کند.

امام جمعه دیواندره افزود: تأکید قرآن بر جهانی بودن رسالت پیامبر، نشان‌دهنده آن است که آموزه‌های اخلاقی و انسانی سیره نبوی قابلیت بهره‌گیری در همه زمان‌ها و جوامع را دارد.

ماموستا مرادی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه پیامبر اکرم (ص) در قرآن، بر ضرورت افزایش معرفت مسلمانان نسبت به سیره آن حضرت تأکید کرد و گفت: شناخت پیامبر نباید تنها به بیان فضائل ایشان محدود شود، بلکه باید این شناخت در رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی مسلمانان نمود پیدا کند.

دعوت مردم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب سنندج

امام جمعه دیواندره در ابتدای خطبه‌های خود همچنین از مردم برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سنندج دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه از ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی واقع در بلوار جانبازان سنندج برپا خواهد بود و می‌تواند فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باشد.

وی در پایان خطبه‌ها برای سلامتی مردم، رفع مشکلات نیازمندان و شفای بیماران دعا کرد و از خداوند متعال خواست امنیت، آرامش، برکت و فراوانی نعمت را نصیب مردم کند.