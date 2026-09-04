جهاد تبیین بدون استدلال و سند اثرگذار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مراد نورابییار در خطبههای نماز جمعه دلگان با اشاره به فرمایشات رهبر شهید، جهاد تبیین را وظیفهای فوری و قطعی دانست و اظهار کرد: مهمترین مأموریت نخبگان، روحانیان و رسانهها در شرایط امروز، مقابله با جنگ شناختی، جلوگیری از تحریف واقعیتها و اقناع افکار عمومی است.
خطیب جمعه موقت دلگان، افزود: جهاد تبیین به معنای روشن کردن حقیقت برای مردم با استفاده از استدلال، منطق و پاسخ مستند به شبهات است و نباید اجازه داد حقیقت در میان روایتهای تحریفشده گم شود.
وی اخلاقمداری، صداقت، سخن گفتن مستند و برخورداری از بصیرت را از مهمترین الزامات فعالیت در عرصه تبیین عنوان کرد و گفت: کسی که وارد این میدان میشود، باید شناخت درستی از دشمن، شرایط جامعه و وظیفه خود داشته باشد؛ زیرا سخن گفتن بدون استدلال و سند نهتنها به اقناع مخاطب کمک نمیکند، بلکه میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
ایران باید از موضع قدرت سخن بگوید
نورابییار در بخش دوم خطبهها با اشاره به سیاست خارجی و نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی اظهار کرد: جمهوری اسلامی باید در برابر قدرتهای جهانی از موضع اقتدار سخن بگوید، نه ضعف.
وی با مقایسه شرایط دوران پهلوی و پس از انقلاب افزود: حکومت شاه در برابر آمریکا رویکردی ضعیف و تسلیمشده داشت، اما جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده است.
خطیب جمعه موقت دلگان با تأکید بر توانمندیهای دفاعی و نظامی کشور گفت: ایران در جنگهایی که از ابتدای انقلاب بر آن تحمیل شد، با قدرت پاسخ داد و با وجود تحریمهای گسترده و تهدیدهای مختلف، تلاش کرد این فشارها را به فرصتی برای تقویت توانمندیهای داخلی تبدیل کند.
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