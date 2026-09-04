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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

استان سمنان در سوگ اهالی فرهنگ و هنر انقلاب

استان سمنان در سوگ اهالی فرهنگ و هنر انقلاب

شاهرود- در پی درگذشت ناگهانی سه فعال فرهنگی و هنری شاهرود، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با صدور پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، بر ماندگاری خدمات آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در پی درگذشت ناگهانی سه فعال فرهنگی و هنری جبهه انقلاب اسلامی و مدیر و کارکنان حوزه هنری شاهرود، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

خبر جانسوز عروج ملکوتی سه تن از خادمان صدیق، فرهیخته و پرتلاش عرصه فرهنگ و هنر و تبیین استان سمنان، جناب آقای مصطفی واحدی، مدیر دلسوز و متعهد حوزه هنری شاهرود، آقای محمد عبادیانی، مداح اباعبدالله الحسین (ع) و مربی خلاق و اثرگذار عرصه تئاتر و نمایش و سرکار خانم مریم‌السادات میرحسینی، بانوی فرهیخته و ادیب دفتر آفرینش‌های ادبی، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و جامعه فرهنگی و هنری استان شد.

بی‌تردید فقدان این سه چهره ارزشمند، ضایعه‌ای سنگین برای خانواده‌های معزز آنان و همچنین خسارتی جبران‌ناپذیر برای پیکره فرهنگ و هنر متعهد استان سمنان است. آنان سالیان بسیار عمر خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ، هنر و اندیشه سپری کردند و آثار و خدمات ماندگارشان، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده این دیار خواهد بود.

این مصیبت جانکاه را به محضر خانواده‌های مکرم و داغدار آن عزیزان، همکاران گرانقدر آنان در حوزه هنری استان سمنان، جامعه هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر استان و تمامی دوستان و ارادتمندان ایشان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان سفرکرده، رحمت واسعه الهی، مغفرت و علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای بازماندگان و سوگواران محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

کد مطلب 6937186

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