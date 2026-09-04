استان سمنان در سوگ اهالی فرهنگ و هنر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در پی درگذشت ناگهانی سه فعال فرهنگی و هنری جبهه انقلاب اسلامی و مدیر و کارکنان حوزه هنری شاهرود، پیام تسلیتی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است:
خبر جانسوز عروج ملکوتی سه تن از خادمان صدیق، فرهیخته و پرتلاش عرصه فرهنگ و هنر و تبیین استان سمنان، جناب آقای مصطفی واحدی، مدیر دلسوز و متعهد حوزه هنری شاهرود، آقای محمد عبادیانی، مداح اباعبدالله الحسین (ع) و مربی خلاق و اثرگذار عرصه تئاتر و نمایش و سرکار خانم مریمالسادات میرحسینی، بانوی فرهیخته و ادیب دفتر آفرینشهای ادبی، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و جامعه فرهنگی و هنری استان شد.
بیتردید فقدان این سه چهره ارزشمند، ضایعهای سنگین برای خانوادههای معزز آنان و همچنین خسارتی جبرانناپذیر برای پیکره فرهنگ و هنر متعهد استان سمنان است. آنان سالیان بسیار عمر خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ، هنر و اندیشه سپری کردند و آثار و خدمات ماندگارشان، سرمایهای ارزشمند برای نسلهای آینده این دیار خواهد بود.
این مصیبت جانکاه را به محضر خانوادههای مکرم و داغدار آن عزیزان، همکاران گرانقدر آنان در حوزه هنری استان سمنان، جامعه هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر استان و تمامی دوستان و ارادتمندان ایشان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان سفرکرده، رحمت واسعه الهی، مغفرت و علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای بازماندگان و سوگواران محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
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