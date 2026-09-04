به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، استفاده غیرقانونی از دستگاههای ماینر در یک مجتمع مسکونی در شهرک گلستان بجنورد، به دلیل مصرف بالای انرژی و عدم تناسب با شبکه برق خانگی، موجب اضافهبار و آتشسوزی در تأسیسات برق ساختمان شد.
روابط عمومی سازمان آتشنشانی بجنورد اعلام کرد: نیروهای آتشنشانی با اقدام سریع، شعلههای آتش را مهار کردند و خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.
شرکت توزیع برق خراسان شمالی هشدار داد: سیمکشی اماکن مسکونی تحمل جریان مصرفی ماینرها را ندارد و این اقدام خطر آتشسوزی و تهدید جان شهروندان را به همراه دارد.
بر اساس اعلام کارشناسان، وصل مجدد برق این ۱۲ واحد منوط به تعویض کابلهای آسیبدیده است و پرونده تخلف مالک برای رسیدگی قضایی ارجاع شد.
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