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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

عزیزی: شیره تریاک از زیر خاک باغچه در خانلق کشف شد

عزیزی: شیره تریاک از زیر خاک باغچه در خانلق کشف شد

شیروان- فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری خرده‌فروش سابقه‌دار مواد مخدر و کشف شیره تریاک از زیر خاک باغچه منزل وی در خانلق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی سابقه‌دار در زمینه توزیع و خرده‌فروشی مواد مخدر در خانلق، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه خانلق قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش‌های نامحسوس، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از محل، مأموران متوجه دست‌خوردگی خاک باغچه حیاط منزل شدند و در بررسی‌های تخصصی، مقداری شیره تریاک آماده توزیع را که به‌صورت ماهرانه‌ای داخل چند بسته پلاستیکی زیر خاک مدفون شده بود، کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 6937083

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