به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا علیزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته بجستان، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، به تبیین ویژگیهایی پرداخت که موجب محبوبیت بندگان نزد خداوند متعال میشود.
امام جمعه موقت بجستان با استناد به آیات قرآن کریم، «حمد و ستایش»، «شکرگزاری»، «توحید»، «علمآموزی»، «احسان»، «خوشسخنی» و «عدالت» را هفت گام اساسی برای رسیدن به محبوبیت الهی دانست و اظهار کرد: خداوند متعال خود متصف به این صفات است و بندگانش را نیز به آراستگی به این ویژگیها دعوت کرده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش معلمان و فرهنگیان، نسبت به غفلت از آموزشهای دینی فرزندان ابراز نگرانی کرد و گفت: اگرچه تقویت مهارتهای علمی همچون زبان، ریاضی و سایر علوم برای دانشآموزان ضروری است، اما نباید از کلاسهای اعتقادی و احکام غافل شد.
علیزاده با اشاره به ضرورت تربیت نسلی باورمند، افزود: طبق فرمایشات و فتاوای مراجع عظام، آموزش احکام دینی به فرزندان بر والدین واجب است و این سرمایهگذاری برای آینده جامعه حیاتی است.
امام جمعه موقت بجستان در بخش دیگری از تحلیلهای خود با اشاره به درسهای عبرتآموز تاریخ اسلام، به تبیین چرایی صلح امام حسن (ع) پرداخت و تصریح کرد: صلح امام حسن (ع) نشان از ضعف نبود، بلکه تدبیری برای حفظ دین و شیعیان بود.
وی با اشاره به نفوذ زر و زور معاویه در میان یاران آن حضرت، هشدار داد: امروز نیز دشمن با پیشنهادهای مالی کلان سعی در سست کردن ارادهها و پشت کردن افراد به نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد که باید با بصیرت و هوشیاری در برابر این توطئهها ایستاد.
علیزاده با ستایش از حمایتهای حماسی مردم از نظام و رهبری در عرصههای مختلف، بر دوش مسئولان برای خدمترسانی تأکید کرد و گفت: از دولتمردان انتظار میرود در شرایط کنونی، با جدیت و برنامهریزی دقیقتری نسبت به مهار گرانیها اقدام کرده و فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف مردم را کاهش دهند.
امام جمعه موقت بجستان ضمن تذکراتی پیرامون حفظ ادب و حرمت مجالس مذهبی و رعایت آداب عبادی، بر لزوم ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات با تکیه بر ایمان و وحدت تأکید کرد.
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