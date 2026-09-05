به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانیمرند، روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۵ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
این اثر نمایشی به تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی تولید شده است.
«کورش» روایتی دراماتیک از زندگی کورش بزرگ است که داستان این شخصیت تاریخی را از تولد تا فتح هگمتانه بازخوانی میکند.
آخرین اثر نادر برهانیمرند نمایش «هدویگ» است که در زمستان ۱۴۰۳، بر اساس نمایشنامه «مرغابی وحشی» اثر هنریک ایبسن، در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.
جزئیات مربوط به گروه بازیگران و دیگر عوامل اجرایی، همچنین زمان آغاز پیشفروش بلیت «کورش» بهزودی اعلام خواهد شد.
عکس از امیرحسین میرزائی (راوی مدیا) است.
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