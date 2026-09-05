به گزارش خبرنگار مهر، وریا رحیمی صبح شنبه در جلسه هماهنگی تأمین و توزیع کود شهرستان سنندج اظهار کرد: تلاش مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری کارگزاران بخش خصوصی در سال گذشته موجب شد سهمیه ابلاغی کود با عملکردی بیش از ۱۱۰ درصد تأمین شود که از این بابت از همراهی و تلاش کارگزاران کودی قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: تأمین و توزیع منظم و عادلانه انواع کودهای شیمیایی نقش مؤثری در افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و موفقیت کشت‌های زراعی دارد و لازم است فرآیند تأمین این نهاده با جدیت دنبال شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با اشاره به بررسی وضعیت تأمین و جذب سهمیه کود در سال جاری گفت: در این نشست وضعیت موجودی کود، عملکرد سال گذشته و اقدامات انجام‌شده در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و کارگزاران نیز مسائل و مشکلات موجود در مسیر خرید و جذب سهمیه را مطرح کردند.

رحیمی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها و گرانی کود از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی کارگزاران بود و آنان ضمن اعلام آمادگی برای ادامه روند توزیع، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای رفع موانع موجود ارائه کردند.

وی بیان کرد: گزارش عملکرد سال گذشته کارگزاران و وضعیت کود در سال جاری نیز در این جلسه ارائه شد و به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی کارگزاران پاسخ داده شد.

توزیع کود بر اساس الگوی کشت

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط در توزیع نهاده‌های کشاورزی عنوان کرد: تحقق سهمیه ابلاغی کود باید بر اساس الگوی کشت، توصیه‌های فنی و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود و در این زمینه نظارت دقیق بر فرآیند توزیع ضروری است.

رحیمی همچنین بر ضرورت تسویه‌حساب به‌موقع و ماهانه کارگزاران تأکید کرد و گفت: تحویل کود بدون حواله مجاز نیست و باید تمامی مراحل توزیع مطابق ضوابط و مقررات انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تأمین به‌موقع کود برای فعالیت‌های زراعی، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای شناسایی موانع و رفع سریع آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نظارت کافی و پایش مستمر روند تأمین و توزیع کود شیمیایی، زمینه دسترسی به‌موقع کشاورزان به نهاده مورد نیاز را فراهم می‌کند و باید تا پایان فرآیند توزیع دنبال شود.

رحیمی در پایان بر استفاده از ظرفیت کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست با فعالان بخش کشاورزی، شنیدن مسائل، راهکارها و پیشنهادهای آنان و استفاده از دیدگاه‌های این گروه در برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی از اولویت‌های شهرستان است.