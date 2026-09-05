۳۵ هزار مترمربع زمین خواری در سمیرم کشف شد

سرهنگ محمودرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با پدیده زمین‌خواری، مأموران انتظامی پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تصرف غیرمجاز بخشی از اراضی ملی در یکی از روستاهای این شهرستان، بلافاصله موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

وی با تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: مأموران با انجام بررسی‌های میدانی و تطبیق اسناد، متوجه شدند که فردی بدون داشتن هرگونه مجوز قانونی و برخلاف مقررات، اقدام به تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز از مساحت تقریبی ۳۵ هزار مترمربع از اراضی ملی نموده است.

سرهنگ صادقی با اشاره به ارزش اقتصادی این عملیات گفت: برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که ارزش تقریبی اراضی مورد تصرف، حدود ۶۰ میلیارد ریال بوده است. وی افزود: پس از تکمیل مستندات و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، عملیات رفع تصرف با موفقیت به انجام رسید و اراضی مذکور از ید متصرف خارج و به وضعیت اولیه خود بازگردانده شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و امنیت اراضی شهرستان سمیرم در ادامه تأکید کرد: در این پرونده، یک متهم شناسایی و پس از طی مراحل اداری و تشکیل پرونده، جهت رسیدگی به جرم و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است.

وی ابراز کرد: پلیس با جدیت تمام بر حفظ اموال عمومی و اراضی ملی تمرکز دارد و از شهروندان عزیز می‌خواهد در راستای پیشگیری از تخلفات مشابه، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره‌های امدادی به اطلاع مأموران برسانند.