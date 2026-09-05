محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز و فردا آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با نفوذ موجی نسبتا ضعیف در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اواسط روز شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود و در روز سه‌شنبه نیز در اکثر نقاط استان وزش باد نسبتا شدید تا شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به احتمال بارش‌های پراکنده گفت: بعید نیست در ساعات بعدازظهر سه‌شنبه و اوایل شب افزایش ابر در برخی نقاط به‌ویژه در دامنه ارتفاعات و شمال‌شرق استان منجر به بارش‌های پراکنده و خفیف شود.

باقری‌شکیب در خصوص تغییرات دمایی نیز خاطرنشان کرد: پس از افزایش ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در روز گذشته امروز و فردا دمای بیشینه به ثبات نسبی می‌رسد اما از روز دوشنبه تا سه‌شنبه کاهش تدریجی دما به میزان حدود ۲ درجه انتظار می‌رود.

وی در پایان یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته نهاوند با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرمترین و اسدآباد با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های استان بودند و بیشینه و کمینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۳۴ و ۱۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.