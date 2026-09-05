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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

رئیس شورای شهر بوشهر: پیام کنگره شهدا باید در فضای شهری ماندگار شود

رئیس شورای شهر بوشهر: پیام کنگره شهدا باید در فضای شهری ماندگار شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه متعلق به همه مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر در شهرداری بوشهر با قدردانی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده برای برگزاری این کنگره اظهار کرد: برنامه‌های خوبی برای این رویداد طراحی شده است که با همراهی و همدلی همه مجموعه‌ها می‌توان آن را به بهترین شکل برگزار کرد.

وی افزود: نگاه به کنگره شهدا نباید صرفاً برگزاری یک رویداد یا چند برنامه مناسبتی باشد، بلکه باید تلاش شود آثار و پیام این کنگره در فضای عمومی شهر و در برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و اجتماعی نیز نمود پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به اهداف کنگره در حوزه عمرانی و خدمات شهری گفت: ظرفیت پروژه‌ها و اقدامات شهری باید برای ماندگار کردن یاد و نام شهدا در فضای شهر مورد استفاده قرار گیرد.

زندی‌نیا ادامه داد: بازسازی و ساماندهی میدان بسیج و میدان انقلاب، نصب تابلوهای شهدا، اجرای دیواره‌نگاره‌ها و دیگر اقدامات شهری می‌تواند در راستای اهداف کنگره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه قرار گیرد.

نقش مهم کنگره شهدا در هویت‌بخشی به نسل جوان

وی با اشاره به نقش مهم کنگره شهدا در هویت‌بخشی به نسل جوان بیان کرد: این کنگره باید فرصتی برای معرفی شهدا، رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان و آشنایی نسل جوان با تاریخ و هویت این سرزمین باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جوان، معرفی شهدا نباید تنها در قالب مراسم‌های رسمی و مناسبتی دنبال شود، بلکه باید از ظرفیت هنر، فضای شهری، رسانه و برنامه‌های فرهنگی برای روایت زندگی و شخصیت شهدا و انتقال مفاهیم ایثار و فداکاری استفاده کرد.

زندی‌نیا با تأکید بر ضرورت ماندگار شدن آثار فرهنگی و هویتی کنگره در شهر گفت: این رویداد باید فراتر از یک برنامه مقطعی دیده شود و آثار آن در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و شهری باقی بماند.

وی همچنین با اشاره به همزمانی برنامه‌های کنگره با هفته بوشهر اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر نیز باید موضوع کنگره و شهدای استان را در رویکردها و برنامه‌ریزی‌های خود مورد توجه قرار دهد.

پیوند هویت شهر با فرهنگ ایثار و شهادت

زندی‌نیا پیشنهاد کرد از ظرفیت برنامه‌های هفته بوشهر برای پیوند دادن هویت تاریخی و فرهنگی این شهر با فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود و برنامه‌هایی با محوریت انتقال این مفاهیم، به‌ویژه به نسل جوان، طراحی و اجرا شود.

وی تأکید کرد: هر مجموعه باید در حوزه مسئولیت خود سهمی در برگزاری کنگره داشته باشد و همه دستگاه‌ها با نگاه مشترک و همدلانه برای برگزاری شایسته این رویداد و ماندگار شدن آثار و پیام‌های آن همکاری کنند.

کد مطلب 6937788

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