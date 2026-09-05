رئیس شورای شهر بوشهر: پیام کنگره شهدا باید در فضای شهری ماندگار شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندینیا صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر در شهرداری بوشهر با قدردانی از برنامهریزیها و اقدامات انجام شده برای برگزاری این کنگره اظهار کرد: برنامههای خوبی برای این رویداد طراحی شده است که با همراهی و همدلی همه مجموعهها میتوان آن را به بهترین شکل برگزار کرد.
وی افزود: نگاه به کنگره شهدا نباید صرفاً برگزاری یک رویداد یا چند برنامه مناسبتی باشد، بلکه باید تلاش شود آثار و پیام این کنگره در فضای عمومی شهر و در برنامههای فرهنگی، عمرانی و اجتماعی نیز نمود پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به اهداف کنگره در حوزه عمرانی و خدمات شهری گفت: ظرفیت پروژهها و اقدامات شهری باید برای ماندگار کردن یاد و نام شهدا در فضای شهر مورد استفاده قرار گیرد.
زندینیا ادامه داد: بازسازی و ساماندهی میدان بسیج و میدان انقلاب، نصب تابلوهای شهدا، اجرای دیوارهنگارهها و دیگر اقدامات شهری میتواند در راستای اهداف کنگره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه قرار گیرد.
نقش مهم کنگره شهدا در هویتبخشی به نسل جوان
وی با اشاره به نقش مهم کنگره شهدا در هویتبخشی به نسل جوان بیان کرد: این کنگره باید فرصتی برای معرفی شهدا، رشادتها و فداکاریهای آنان و آشنایی نسل جوان با تاریخ و هویت این سرزمین باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جوان، معرفی شهدا نباید تنها در قالب مراسمهای رسمی و مناسبتی دنبال شود، بلکه باید از ظرفیت هنر، فضای شهری، رسانه و برنامههای فرهنگی برای روایت زندگی و شخصیت شهدا و انتقال مفاهیم ایثار و فداکاری استفاده کرد.
زندینیا با تأکید بر ضرورت ماندگار شدن آثار فرهنگی و هویتی کنگره در شهر گفت: این رویداد باید فراتر از یک برنامه مقطعی دیده شود و آثار آن در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و شهری باقی بماند.
وی همچنین با اشاره به همزمانی برنامههای کنگره با هفته بوشهر اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر نیز باید موضوع کنگره و شهدای استان را در رویکردها و برنامهریزیهای خود مورد توجه قرار دهد.
پیوند هویت شهر با فرهنگ ایثار و شهادت
زندینیا پیشنهاد کرد از ظرفیت برنامههای هفته بوشهر برای پیوند دادن هویت تاریخی و فرهنگی این شهر با فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود و برنامههایی با محوریت انتقال این مفاهیم، بهویژه به نسل جوان، طراحی و اجرا شود.
وی تأکید کرد: هر مجموعه باید در حوزه مسئولیت خود سهمی در برگزاری کنگره داشته باشد و همه دستگاهها با نگاه مشترک و همدلانه برای برگزاری شایسته این رویداد و ماندگار شدن آثار و پیامهای آن همکاری کنند.
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