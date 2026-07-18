تیزر و پوستر «قرار دوم» انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دومین بسته اکران فیلم‌های کوتاه «قرار» در سینماهای منتخب کشور به نمایش درمی‌آید.

در این بسته، چهار فیلم کوتاه «آدمک» به کارگردانی سیاوش گرجستانی و تهیه‌کنندگی سیدمازیار هاشمی، «متولد تهران» به کارگردانی جواد حکمی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران و جواد حکمی، «انار» به کارگردانی مهرداد جلالی و تهیه‌کنندگی ملیحه جلالی، «به صدای زمین گوش کن» به کارگردانی شهاب مهربان‌پور و تهیه‌کنندگی علیرضا توسلی‌زاده روی پرده خواهند رفت؛ آثاری که با روایت‌های متفاوت و تماشا در قالب یک بلیت، تجربه‌ای از مواجهه با سینمای کوتاه ایران را برای مخاطبان رقم می‌زنند.

«قرار دوم» در ادامه مسیر اکران بسته نخست، در سینماهای منتخب اعلام شده به نمایش درمی‌آید و علاقه‌مندان در شهرهای مختلف کشور می‌توانند این آثار را روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در سانس ۱۶ تا ۱۷ بر پرده سینما تماشا کنند.

تیزر این بسته اکران را حمید ابراهیمی ساخته و پخش آن را موسسه سینمایی «بهمن سبز» برعهده دارد و بلیت آن از طریق تمامی سامانه‌های فروش بلیت سینما قابل تهیه است.

طراحی پوستر قرار دوم برعهده سمانه مقرری بوده است.