به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی اظهار کرد: جامعه سلامت در دوران جنگ، همه‌گیری کرونا و بحران‌های اخیر همواره در کنار مردم و در خط مقدم خدمت حضور داشته و حتی در شرایط دشوار اجازه توقف خدمات را نداده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی مراکز درمانی، آمبولانس‌ها، کارخانه‌های دارویی، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در جریان حملات اخیر افزود: با وجود این آسیب‌ها، خدمات نظام سلامت متوقف نشد و واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار و ارائه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یافت.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در زمان آسیب دیدن بیمارستان‌ها، بیماران در کوتاه‌ترین زمان به مراکز درمانی معین منتقل شدند و پزشکان، پرستاران، داروسازان و کارکنان حوزه درمان با ایثار و مسئولیت‌پذیری به خدمت ادامه دادند.

وی افزود: حتی در مواردی که یک مجموعه دارویی آسیب دید، شرکت‌های همجوار و سایر تولیدکنندگان برای ادامه تولید وارد عمل شدند و شرکت‌های پخش نیز فعالیت خود را متوقف نکردند. همچنین داروخانه‌ها و مراکز ارائه خدمت، حتی در شرایطی که خود آسیب دیده بودند، به مردم خدمت‌رسانی کردند.

پیرصالحی با بیان اینکه زنجیره تأمین دارو در شرایط بحرانی عملکرد موفقی داشته است، گفت: با وجود تغییرات جمعیتی و افزایش نیاز برخی مناطق به اقلامی مانند محلول و ست دیالیز و شیرخشک، با مدیریت تأمین و توزیع، اختلال جدی در تأمین ایجاد نشد.

وی ادامه داد: استمرار این خدمات حاصل همکاری زنجیره تولید و توزیع، ذخایر راهبردی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور بود و در برخی حوادث اخیر نیز حدود ۱۰۰ هزار نفر از مجروحان و بیماران به‌صورت رایگان خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی اظهار کرد: در هیچ شرایطی نمی‌توان نیازهای کشور را صرفاً با واردات تأمین کرد؛ اگر تولید داخلی آسیب ببیند، واردات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و بحران‌های امنیتی، تأمین کالاهای سلامت‌محور ادامه یافته و مسیر نوآوری نیز متوقف نشده است؛ به‌گونه‌ای که محصولات جدید دارویی و فناوری‌های نوین مجوز گرفته‌اند و یک محصول دارویی ایرانی نیز موفق به دریافت مجوز فروش در اروپا شده است.

پیرصالحی با اشاره به نقش هلدینگ‌های بزرگ دارویی گفت: مجموعه‌هایی مانند شفا دارو، برکت و تیپیکو در شرایط سخت مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید در حمایت از تولید و پایداری زنجیره تأمین نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

وی افزود: مشکلات مالی، بدهی‌های انباشته و چالش‌های برخی شرکت‌های زیرمجموعه نباید مانع برنامه‌ریزی برای آینده شود و باید با تلاش بیشتر، تاب‌آوری نظام سلامت و کشور افزایش یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع قیمت دارو گفت: در برخی موارد ناچار به اصلاح قیمت شده‌ایم، اما این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ توان تولیدکنندگان، فشار مضاعفی به مردم وارد نکند. افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، تغییر سیاست‌های ارزی و خروج برخی اقلام از ارز ترجیحی از عوامل مؤثر بر اصلاح قیمت‌ها است.

وی تأکید کرد: اصلاح قیمت نباید مانع تولید شود و در کنار آن باید توسعه صنعت، افزایش بهره‌وری و تقویت توان تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.

پیرصالحی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت دارو را بدهی‌های دولت و سازمان‌های بیمه‌گر دانست و گفت: مطالبات بخش خصوصی از بیمه‌ها در برخی موارد بیش از ۱۰ ماه و مطالبات از دولت بیش از یک سال به تأخیر افتاده است؛ موضوعی که توان شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه، تأمین ارز و ادامه تولید را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز شرکت‌های دارویی، افزود: زمانی که شرکت‌ها نقدینگی کافی برای خرید ارز و تأمین هزینه‌های تولید ندارند، فرآیند تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش صادرات دارو گفت: صادرات داروی کشور در سال گذشته از حدود ۸۰ میلیون دلار به حدود ۱۲۰ میلیون دلار رسید، اما این رقم با ظرفیت واقعی صنعت فاصله دارد و باید با تقویت ثبت دارو در کشورهای دیگر و برنامه‌ریزی برای ورود داروهای نوین به بازارهای جهانی، صادرات افزایش یابد.

وی همچنین بر استفاده از فناوری‌های روز، درمان‌های جدید، هوش مصنوعی و توسعه پزشکی شخصی‌سازی‌شده تأکید کرد.

پیرصالحی با اشاره به موفقیت کشور در حوزه داروهای زیست‌فناوری اظهار کرد: مسیری که از دهه ۸۰ در حوزه داروهای بایوتکنولوژی آغاز شد، ایران را به یکی از کشورهای موفق این حوزه تبدیل کرده و تولید داخلی این داروها صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی ایجاد کرده و دسترسی بیماران به درمان را امکان‌پذیر ساخته است.