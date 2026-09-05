به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی، ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری به موضوع حمایت از تولید و صیانت از امنیت و فرهنگ خانواده پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی جدی از بخش مولد و خصوصی تصریح کرد: تولید و اشتغال مسئله‌ای ضروری و واجب برای کشور است، نباید برای بخش تولید و سرمایه‌گذاران واقعی مانع‌تراشی شود، ۸ میلیون نفر سرمایه‌شان درگیر مسائل مختلف است، اما باید مراقب بود که حمایت از تولید واقعی قربانی موانع مصنوعی نشود.

عبداللهی با تأکید بر حفظ حرمت خانواده و فرهنگ ایلیاتی بختیاری افزود: حرمت خانواده برای ما واجب است، فرهنگ خانوادگی بزرگ ایلات بختیاری نباید تحت تأثیر جو ناهنجار اجتماعی و تمدن غربی قرار گیرد، انتظار می‌رود دستگاه قضایی در حفظ این فرهنگ و صیانت از بنیان خانواده نقش فعالی ایفا کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سوابق درخشان مردم بختیاری در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: مردم باعظمت بختیاری در دوران جنگ کارهای بزرگی انجام دادند، امروز نیز نباید به هیچ موجودی تحت عنوان مزدور اجنبی اجازه انفعال یا نفوذ داده شود، باید با هر کسی امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمامیت جغرافیایی ایران را دچار تزلزل می‌کند، بدون اغماض برخورد شود.

دادستان انتظامی قضات تأکید کرد: اقتدار ولایت و نظام در میدان‌ها به وجود همین مردم وابسته است، دستگاه قضایی با نگاه دقیق و انقلابی، هم از تولید و اشتغال حمایت می‌کند، هم از بنیان خانواده صیانت می‌نماید و هم در برابر هرگونه تهدید امنیتی با قاطعیت می‌ایستد.