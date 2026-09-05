به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الامین امیری ظهر شنبه در نشست خبری اتحادیه تعاونی‌های مسکن استان اصفهان اظهار کرد: از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در سه رویداد هفته تعاون و دهه فجر سال گذشته و هفته تعاون امسال تحویل اعضا شده و به مرحله سکونت رسیده است.

وی ادامه داد: امسال نیز حدود یکهزار واحد مسکونی دیگر افتتاح می‌شود که شامل پروژه‌های فرهنگیان، کارمندان و کارگران است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: سه هزار و ۸۸۱ شرکت تعاونی فعال با ۱۴ گرایش مختلف و ۲۵۰ هزار عضو در استان اصفهان فعالیت می‌کنند که سرمایه آن‌ها ۲.۵ همت است؛ همچنین ۳۶۰ تعاونی مسکن د. سطح استان فعال هستند.

امیری با بیان اینکه این کل تعاون و کار استان در سه بخش نظارتی، حمایتی و تسهیل‌گری و همچنین آموزش و ترویج فعالیت می‌کند، افزود: در دولت به سمت برون‌سپاری خدمات می‌رویم و اتحادیه‌ها می‌توانند نقش اصلی را در تسهیل‌گری ایفا کنند.

وی اضافه کرد: اتحادیه تعاون مسکن اصفهان طی یک سال اخیر هم محل استقرار خود و شرکت‌های تحت پوشش را توسعه داده و هم در سه بخش مذکور پیشرفت خوبی داشته است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: به طور تقریبی ۱۰۰ درصد پروژه‌های در حال ساخت به‌طور مرتب رصد و نظارت می‌شوند.

امیری ابراز کرد: بیش از ۱۵۰ فعالیت ترویجی از شهریور سال گذشته تاکنون برگزار شده و بیش از یکهزار نظارت قانونی بر شرکت‌های تعاونی انجام گرفته که بخش عمده آن مربوط به تعاونی‌های تحت پوشش اتحادیه است؛ همچنین ۶۸ هزار نفرساعت آموزش برگزار شده که بخش قابل توجهی از آن با همراهی اتحادیه بوده است.

وی افزود: استان اصفهان در شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال و طرح‌های افتتاح‌شده در هفته تعاون و دهه فجر رتبه اول کشور را کسب کرده است.

مدیر تعاون استان با اشاره به تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی گفت: هدف این تفاهم‌نامه ساخت مسکن برای کارگران مشمول قانون کار با حمایت کارفرمایان است.

امیری ادامه داد: در کاشان دو-سه طرح مسکن کارگری استارت خورده که بخشی از آن نزدیک به اتمام است و در اصفهان نیز چند طرح با حمایت کارفرمایان در حال ساخت است.

صدای تعاونی‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز شنیده نمی‌شود

وی یکی از موانع را شنیده نشدن صدای بخش تعاون در نهادهای تصمیم‌ساز استان دانست و گفت: حضور اتحادیه مسکن در شورای مسکن استان و کمیسیون مسکن مجلس و همچنین همراهی شهرداری‌ها، نظام مهندسی و تأمین اجتماعی برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن بدون افت کیفیت ضروری است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس ملی بخش تعاون در ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: سال گذشته اجلاسی با حضور نزدیک به ۶۰۰ نفر از فعالان صنعت ساختمان در اصفهان برگزار شد که الگویی برای همایش‌های ملی در سایر استان‌ها بود.

به گزارش مهر، ۱۳ شهریور روز ملی تعاون نامگذاری شده است.